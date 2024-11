Paddy Power Cup. A Reggio Calabria il più importante torneo di calcio a 5 amatoriale

La Paddy Power Cup, il più prestigioso torneo di calcio a 5 amatoriale a livello nazionale, si svolgerà in più di 50 città italiane a partire dal prossimo aprile tra cui anche Reggio calabria.

Le fasi eliminatorie locali si svolgeranno presso il rinnovato centro sportivo ASI Boccioni di viale Messina fino a maggio e porteranno ogni squadra vincitrice del proprio circuito provinciale alla fantastica finale nazionale di Cesena prevista per sabato 20 giugno.

Il campo, che accoglierà le migliori squadre sarà quello del famoso stadio Manuzzi, che ospita le partite casalinghe del Cesena in serie A (manto erboso sintetico perfetto per il calcio a 5).

PADDYPOWER, é una delle agenzie di betting online con più seguito in Gran Bretagna e da qualche tempo sta avendo molto successo anche in Italia.

Lo sponsor ha deciso di investire nella ‘Paddy Power Cup’ garantendo agli organizzatori e ai giocatori diversi benefit.

Paddy Power darà la possibilità alle squadre vincitrici del circuito locale di ricevere in regalo un set di divise per la finale nazionale e la possibilità di pernottare in hotel a Cesena per recuperare le energie la sera prima delle finali.

Bene!….dopo aver parlato dei “regali“, parliamo di quelli che sono i valori ed i comportamenti dei quali lo sport in generale non dovrebbe mai fare a meno:

Rispetto (primo in lista non per caso)

Lealtà e fairplay per promuovere un calcio corretto

Entusiasmo e passione senza i quali non esisterebbero le manifestazioni sportive

Identità e territorialità (per portare in alto il nome della propria città)

…affrettatevi ad iscrivervi, il torneo più bello d’Italia è alle porte.

Info Paddy Power Cup

Campo in parquet

Iscrizione: 300 euro che comprende, iscrizione al campionato, 8 divise da gioco, 8 tesserini assicurativi ASI e 240 euro di credito gioco.

Limitazioni: Al campionato Possono essere tesserati giocatori che partecipano ai campionati FIGC limitati alla C2 di calcio a 5 e alla prima categoria di calcio a 11.

Per maggiori info: Davide Costante 3462204637 anche whatsapp – Luigi Di Giacomantonio 3467680768 anche whatsapp

Oppure scrivi a asireggiocalabria@gmail.com