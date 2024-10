Vaccini a Reggio, l’Hub di Pellaro diventa social: ora la procedura è più veloce

Maturandi in fila all'Hub vaccinale allestita nei padiglioni dell'Atitech nell'area dell' aeroporto di Capodichino a Napoli, 1 giugno 2021. ANSA / CIRO FUSCO

Il centro vaccini di Pellaro si dota di un nuovo strumento di informazione: una pagina Facebook in cui reperire indicazioni ufficiali

I social media non sono più solo un passatempo. Sono diventati, fortunatamente, anche un mezzo d’informazione, sempre più consultato ed utilizzato anche in un contesto delicato come quello sanitario, soprattutto in questo periodo pandemico.

Ed è per questo che nasce oggi la pagina Facebook dell’HUB Vaccinale istituito dall’ASP di Reggio Calabria presso il Centro Civico “C. Cardea” di Pellaro.

Hub Pellaro è su Facebook

Uno spazio social dedicato agli utenti che si apprestano alla vaccinazione presso suddetto centro, in cui verranno fornite informazioni, comunicazioni e aggiornamenti sulla campagna vaccinale anti-Covid 19.

Da subito sono stati pubblicati due post con le informazioni e la modulistica da scaricare per accedere, più celermente, alla vaccinazione sia per gli adulti e ragazzi/e della fascia 12/18 anni che per i minori 5/11 anni:

Clicca qui per scoprire come accedere alla Vaccinazione Adulti e ragazzi 12-18 anni;

clicca qui per scoprire come accedere alla Vaccinazione Minori (5/11 anni).

“Non è importante solo il savoir faire, ma anche il faire savoir. Essere attivi sulle piattaforme digitali di comunicazione – spiegano i Responsabili dell’HUB Vaccinale del Centro Civico “C. Cardea” di Pellaro (RC), dott.ssa A. Salerno e A. Putorti – non è certo un vezzo, una posa o una moda, ma rappresenta ormai una regola del gioco imprescindibile per le organizzazioni sanitarie, pubbliche o private che siano. La pandemia ha enormemente accelerato la digitalizzazione dei processi lavorativi, delle modalità di accesso ai servizi e dei canali di interlocuzione con la Pubblica Amministrazione e noi non vogliamo, di certo, rimanere indietro.”

Giuffrida: “Comunicazioni dirette fra istituzioni e cittadini”