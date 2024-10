A Palazzo Alvaro la presentazione di “Bova nell’Ottocento postunitario”

La Deputazione di Storia Patria per la Calabria, l’Università Mediterranea di R. C., il Circolo Rhegium Julii e il Centro Internazionale Scrittori presentano il volume Bova nell’Ottocento postunitario” del giudice Giuseppe Viola, pubblicato da Iiriti Editore. L’evento si svolgerà martedì 4 dicembre alle ore 16:30 nella Sala conferenze del Palazzo “C. Alvaro” della Città Metropolitana di Reggio Calabria. “Bova nell’Ottocento postunitario” mette in risalto le nuove istanze liberali nei contrasti tra Municipio e Curia vescovile “dipingendo” storie e personaggi sullo sfondo delle vicende risorgimentali. Dopo i saluti introduttivi di Giuseppe Caridi, del rettore Santo Marcello Zimbone, di Giuseppe Bova e di Loreley Rosita Borruto, relazioneranno sul libro Mirella Marra della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e Daniele Castrizio dell’Università di Messina. Coordina il giornalista e scrittore Pantaleone Sergi, concluderà l’autore.