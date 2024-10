A Palazzo Alvaro l’incontro con i rappresentanti dell’Istituto ‘Raffaele Piria’

Si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri presso la sede della Città Metropolitana di Palazzo Alvaro l’incontro con i rappresentanti del personale docente dell’Istituto Tecnico statale Economico Raffaele Piria.

Al tavolo, convocato per approfondire la richiesta di chiarimenti avanzata dai rappresentanti dell’istituto scolastico cittadino, erano presenti il Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, il Vicesindaco Riccardo Mauro, il Consigliere delegato all’Istruzione Demetrio Marino, il Consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio, la Dirigente del Settore Istruzione della Città Metropolitana Giuseppina Attanasio, il Direttore Generale dell’Ente Umberto Nucara, il Dirigente Scolastico dell’Istituto “R.Piria” Ugo Neri ed i rappresentanti dei docenti dell’Istituto.

Nel corso dell’incontro gli amministratori della Città Metropolitana hanno avuto modo di spiegare ancora più dettagliatamente l’iter che ha portato alla scelta di accorpamento dell’Istituto scolastico, nata dall’impossibilità di continuare a utilizzare come distaccamento scolastico la sede dell’immobile del Centro di Formazione Professionale ex INAPLI di via Pensilvania, nonché le valutazioni relative alla razionalizzazione logistica funzionale, con conseguente risparmio di risorse pubbliche, che la nuova organizzazione porterà alla comunità scolastica territoriale.

I rappresentanti dell’Istituto “R. Piria” hanno compreso le ragioni che hanno portato alla scelta dell’accorpamento, chiedendo agli altri amministratori di farsi portavoce della richiesta di un incontro con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, alla presenza del Dirigente Scolastico dell’ Ite “R.Piria” al fine di valutare la posizione del personale Ata, che potrebbe essere oggetto di conseguenze derivate dall’operazione di accorpamento.

I rappresentanti della Città Metropolitana si sono dimostrati disponibili alle richieste avanzate dal Dirigente Scolastico dell’Istituto “R. Piria” e dai rappresentanti del personale, assicurando che l’incontro da essi richiesto si terrà nella giornata di venerdì.