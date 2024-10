Palazzo Alvaro, ospite del Cis, l’artista del tatuaggio Gabriele Pellerone

Lunedì 20 novembre, alle ore 16.45, presso la sala biblioteca del Palazzo “Corrado Alvaro” della Città Metropolitana di Reggio Calabria, promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si svolgerà l’incontro con l’artista del tatuaggio: Gabriele Pellerone.

Dopo i saluti del dott. Filippo Quartuccio, delegato alla cultura della Città Metropolitana, e del dott. Franco Arcidiaco, delegato alla cultura del comune di Reggio Calabria, relazionerà la prof.ssa Maria Antonietta Mamone, docente di Storia dell’Arte – Accademia di “Belle Arti” di Reggio Calabria. Gabriele Pellerone, giovane artista del tatuaggio italiano specializzato nel tatuaggio realistico e ritrattistica, è considerato uno dei maggiori esponenti del tatuaggio realistico in Italia.

L’artista Pellerone è apparso in varie edizioni dei Tg regionali e nazionali e vanta numerose interviste con le più importanti riviste di settore. Negli ultimi anni ha partecipato a numerose Convention del settore sia nazionali che internazionali ed è in continuo tour per l’Italia e l’Europa con seminari dedicati al tatuaggio realistico ed al ritratto.

I quadri effettuati sono innovativi e rivoluzionari, eseguiti con una macchinetta da tatuaggio su pelle sintetica. Tatuare come dipingere, stesse logiche stesse teorie. Alla base c’è lo studio del disegno.