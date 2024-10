A Palazzo Campanella l’assemblea per studenti e educatori “Chi tace è complice”

La CRIVOP Onlus Calabria, organizzazione di Volontariato Penitenziario che opera anche nel campo della prevenzione del reato, ha realizzato il secondo evento dal titolo “Chi tace è complice“.

Referente del progetto “A scuola di libertà” di Ristretti Orizzonti, con il patrocinio della Regione Calabria.

QUANDO

L’evento si terrà martedì 26 febbraio alle ore 9:00 presso l’Auditorium Nicola Calipari di Palazzo Campanella.

CHI TACE É COMPLICE

L’iniziativa prevede un’assemblea aperta a ragazzi e educatori per ampliare gli argomenti del bullismo e cyberbullismo già trattati nel primo incontro avvenuto 8 il 9 novembre 2018. Questo evento a cui partecipano circa 600 studenti di tutte le scuole di primo e secondo grado della città di Reggio, ospita come relatore Vincenzo Abbate esperto in counseling Junior dell’ Associazione ADOLESCENZE ESTREME e sono realizzati in collaborazione con il gruppo di giovani ragazzi “RCyouth#Bethechange”

Per info su questo e altri eventi o atività ludico e formative potete seguire la pagina IG rcy_bethechange o al numero 3208758840