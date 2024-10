A Palazzo Campanella il convegno terapia cognitivo – comportamentale

Giovedì 8 novembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso la “Sala Giuditta Levato” di Palazzo Campanella, Consiglio Regionale della Calabria, si svolgerà il Convegno Gratuito “Introduzione agli approcci di terza generazione nel panorama della terapia cognitivo-comportamentale”. Il Convegno è organizzato e promosso dalla Associazione Ecopoiesis e dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC) sede di Reggio Calabria in collaborazione con la Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) – sezione Regionale e il Patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria. La terapia Cognitivo-Comportamentale è in un costante processo di sviluppo, e gli approcci di terza generazione rappresentano la naturale evoluzione della terapia che sino ad oggi ha accumulato una maggiore evidenza di efficacia nel trattamento dei disturbi mentali.

Tali procedure risultano particolarmente efficaci nel rispondere alla sempre maggiore complessità clinica delle manifestazioni psicopatologiche, hanno una natura “esperenziale”, creando un contesto di sicurezza in cui il paziente possa, attraverso esperienze di natura sensoriale o immaginativa, elaborare vissuti stressanti e dolorosi, connettendoli con elementi della situazione attuale e promuovendo la capacità di padroneggiamento dei suoi stati problematici. L’obiettivo del convegno è quello di introdurre ad alcuni dei suddetti approcci (Schema Therapy, Mindfulness Based Stress Reduction -MBSR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing -EMDR), illustrandone modelli, ambiti di applicabilità e tecniche di intervento. Prenderanno parte per i saluti delle autorità, l’Onorevole Alessandro Nicolò (FDI) – Consigliere Regionale, il Dott. Gaetano Mangiola – Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Ecopoiesis di Reggio Calabria, didatta e docente SPC, didatta SITCC, responsabile SITCC sezione regionale e la Dott.ssa Adele Chisari – Dirigente Psicologo CSM Nord ASP 5 RC, didatta e coordinatore SPC sede di Reggio Calabria, Presidente Centro Clinico Ecopoiesis Reggio Calabria, insegnante MBSR qualificato Center of Mindfulness, terapeuta EMDR. Successivamente interverranno la dott.ssa Katia Tenore – Psicologa, Psicoterapeuta, docente Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC e SPC, didatta SITCC, Trainer e Supervisor ISST, la dott.ssa Adele Chisari, la dott.ssa Laura Conti – Psicologa, Psicoterapeta Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, didatta e docente Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitva APC e SPC, didatta SITCC. Modera la Dott.ssa Paola Pazzano – Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Ecopoiesis di Reggio Calabria, consiglio direttivo SITCC sezione regionale e consiglio direttivo SIDBT. Discussant il dott. Gaetano Mangiola. La partecipazione è rivolta a Medici, Psicologi, Psicoterapeuti, Psicoterapeuti in formazione, laureati in Psicologia (triennale e magistrale), studenti della laurea specialistica

Per le iscrizioni contattare la segreteria scientifica e organizzativa, responsabili Dott.ssa Adele Chisari, Prof. Francesco Mancini, Dott. Gaetano Mangiola, Prof. Giuseppe Nicolò, Dott.ssa Paola Pazzano, Dott.ssa Francesca Righi, tramite email a info@ecopoiesis.it. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.