Crollo a Palazzo Campanella, magistrato apre un fascicolo

Ieri pomeriggio è giunta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco una richiesta d’intervento a causa del crollo della copertura della Sala Calipari presso palazzo Campanella del Consiglio Regionale della Calabria.

I Vigili del Fuoco hanno inviato sul posto un funzionario, una squadra, un’autoscala ed il nucleo cinofili.

Giunti sul posto i vigili hanno constatato che l’intera copertura della sala era crollata.

La copertura che aveva struttura portante in metallo si è accartocciata su se stessa cadendo all’interno dell’ampio locale.

Sin dai primi momenti i Vigili del Fuoco hanno accertato che la struttura al momento del crollo era chiusa, inoltre non risultavano dispersi; in ogni caso per, a scopo precauzionale, è stato fatto intervenite anche il nucleo cinofili.

Le ricerche effettuate dai Vigili hanno confermato che non nessuna persone era rimasta coinvolta dal crollo.

Sul posto è intervenuto anche il magistrato di turno che sta coordinando le indagini per stabilire le cause del crollo.