A Palazzo San Giorgio la presentazione di “PuntiBluCsi”

Sarà presentato, oggi, 6 ottobre 2017, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, sede dell’Amministrazione Comunale, il progetto “PuntiBluCsi”. All’incontro, moderato da Paolo Cicciù, presidente del Csi Reggio Calabria, promotore dell’iniziativa, interverrà Fabio Foti, medico ed esperto in primo pronto soccorso sportivo.

Tale appuntamento si rende necessario in virtù dell’applicazione del c.d. “Decreto Balduzzi” che – finalmente entrato in vigore – rende obbligatorio l’uso dei defibrillatori semiautomatici all’interno delle strutture sportive. L’obiettivo del progetto “PuntiBluCsi” è quello di mappare le diverse aree della Città rendendole – attraverso gli impianti sportivi aderenti – come zone cardioprotette.

All’incontro parteciperanno dirigenti, tecnici, atleti e arbitri del Csi Reggio Calabria. Anche il mondo dell’informazione è invitato a partecipare per poter divulgare una rinnovata cultura della Fsp, ossia Formazione, Sicurezza e Prevenzione, nel mondo dello Sport.