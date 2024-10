A Palazzo San Giorgio il seminario “Adolescenti in fuga verso il non umano”

L’assessore Lucia Anita Nucera comunica che oggi 5 dicembre alle ore 14:30 presso il Salone dei Lampadari, Palazzo San Giorgio, si terrà il seminario “Adolescenti in fuga verso il non umano: ritiro sociale, abbandono scolastico, dipendenze”, condotto dal Prof. Ardizzone, Neuropsichiatra Infantile presso il Policlinico Umberto I di Roma, organizzato dal settore politiche sociali, rivolto agli operatori che prendono in carico bambini e ragazzi ed intervengono sulle problematiche rilevate nella preadolescenza ed adolescenza.

I rischi di un rifugio nel virtuale sono elevati e consistono in una sorta di falso appagamento totalizzante con disinteresse verso le modalità interattive reali.

La chiave del problema è nella consapevolezza e nell’uso appropriato della tecnologia. I rischi connessi all’utilizzo della rete sono comunque legati ad un suo uso più o meno consapevole: mancano le regole e i confini.

Lo sviluppo, la crescita, il cambiamento hanno tutte in comune la creatività; la vivacità intellettuale per fare nuove cose richiede creatività e responsabilità.

Gli educatori adulti hanno il compito di aiutare i giovani ad avvicinarsi agli altri e riappropriarsi delle relazioni con i pari ed avere fiducia in se stessi.

Da qui la necessità di promuovere un protocollo d’intervento sperimentale con il coinvolgimento di educatori, con cui costruire un rapporto di fiducia basato sul dialogo ed il confronto anche attraverso la creazione condivisa delle regole, e che assumono il ruolo di “adulti amici” con lo scopo di favorire la socializzazione, l’autonomia e il ritorno a scuola laddove la frequentazione di quest’ultima è stata interrotta.

Fonte: Stampa Comune di Reggio Calabria