Paleariza, torna il Festival della musica e delle tradizioni popolari: il programma

Anche quest’anno il Festival Paleariza, seppur in formato ridotto per via delle normative vigenti in termini di salute e prevenzione, caratterizzerà l’estate degli affascinanti centri storici e delle bellissime piazze dell’#AreaGrecanica.

In osservanza alle vigenti Linee guida per la prevenzione del Covid 19 l’accesso all’area dei concerti può avvenire solo previa prenotazione all’interno di ogni concerto e per un massimo di 150 persone per evento.

Tutte le info su www.paleariza.it