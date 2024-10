Reggina, Inzaghi sulla sfida al Palermo. Un passaggio sui nuovi ed Hernani

Delicatissimo match per la Reggina sul campo del Palermo e la curiosità rispetto ai nuovi volti arrivati durante l’ultima sessione di calciomercato: “Ci dispiace molto per i nostri tifosi, non è bello per noi giocando in uno stadio così importante che non ci siano, loro sono fondamentali. Non voglio pensare a chi mancherà, abbiamo sempre sopperito ad ogni assenza, i nuovi a parte Terranova hanno bisogno di ambientarsi. Decideremo tra lui e Cionek chi giocherà, sapete bene le vicende che hanno colpito Thiago. Di mercato non voglio parlare, lo ha già fatto il ds Taibi. Continuiamo a divertici, cercando di limare gli errori e provando di vincere quelle gare in cui si merita di farlo. Detto questo, al gruppo non ho nulla da rimproverare per quello che hanno fatto fino al momento, certo ci vuole più attenzione rispetto a determinate situazioni. Il Palermo si permette di prendere Tutino e Verre nell’ultima sessione, facendo un mercato top come lo era anche la scorsa estate e ben allenata. Sarà una partita difficile, ma sognare non ce lo vieta nessuno, ricordando che l’obiettivo è quello di sempre per poi prendere quello che arriverà. L’arrivo dei nuovi non cambierà nulla nel nostro assetto, abbiamo il terzo centravanti e ci dà più possibilità di poterlo inserire magari insieme a Menez come il Sudtirol. Abbiamo preso due giovani bravi, ci vuole tempo per capire se sono pronti, con Pierozzi e Fabbian c’è stato coraggio e fortuna. Santander lo avrei messo in campo se fosse stato bene, ma questa opportunità non c’è quasi mai stata. Faccio a lui i migliori auguri e con noi si è comportato sempre bene. Proviamo a recuperare Hernani, ultima valutazione sui nuovi per decidere la loro convocazione”.