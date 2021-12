Pallacanestro Viola, match casalingo contro Sant'Antimo. La classifica aggiornata di Serie B

La Pallacanestro Viola disputerà l'8 dicembre alle ore 18:00 contro Sant'Antimo l'undicesima giornata di andata del campionato di Serie B 2021/2022. La stagione regolare iniziata bene per i neroarancio si è messa in salita a causa delle recenti sconfitte. La partita di domani potrà dimostrarsi un momento di rilancio per la squadra di Domenico Bolignano. Il coach dalle indiscusse qualità sarà in grado di gestire un roster caratterizzato da esperienza ed allo stesso tempo giovane? Il campionato è ancora lungo, sebbene la classifica non sorride alla società del presidente Carmelo Laganà, c'è ancora molto tempo per dimostrare il valore della compagine di Reggio Calabria. Il parquet del PalaCalafiore potrà mettere in bella mostra l'autentica forza dei neroarancio.

L'attuale classifica di Serie B (Punti,G,V,P)

Lions Basket Bisceglie (18,10,9,1)

Moncada Energy Agrigento (16,10,8,2)

Fidelia Torrenova (14,10,7,3)

Virtus Arechi Salerno (14,10,7,3)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia (12,10,6,4)

Virtus Kleb Ragusa (12,10,6,4)

Cj Basket Taranto (10,10,5,5)

Forio Basket 1977 (10,10,5,5)

Geko PSA Sant'Antimo (10,10,5.5)

Bava Pozzuoli (10,10,5,5)

Pallacanestro Viola Reggio Calabria (8,9,4,5)

Pavimaro Molfetta (8,10,4,6)

BPC Virtus Cassino (6,9,3,6)

Lapietra Monopoli (6,10,3,7)

Del.Fes Avellino (4,10,2,8)

Meta Formia (0,10,0,10)