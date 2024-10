Viola, al PalaCalafiore arriva il Barcellona. Cigarini: ‘Dobbiamo sbloccarci in casa’

Manca poco alla quarta gara di campionato per la Pallacanestro Viola che ospiterà al PalaCalafiore la NextCasa Barcellona Basket 4.0.

Turno delicato per i neroarancio che potranno contare sul pubblico di casa per affrontare i temuti giallorossi capitanati dall’argentino Emanuel Fernandez Peña, mvp della scorsa giornata di B con 37 di valutazione complessiva.

Barcellona è un’altra piazza importante del basket del Sud con il suo passato sui parquet di serie A. Società diversa, ma il progetto ‘23-’24 con la guida tecnica di Pippo Biondo ha già riportato entusiasmo nella tifoseria siciliana. E arrivano a Reggio dopo una domenica esaltante grazie alla vittoria in casa, al Palalberti, nel combattutissimo derby contro la Svincolati Milazzo.

Leggi anche

Oltre alla classe del capitano Fernandez Peña, coach Biondo può contare sui punti di Luka Lalic, ala piccola classe 2001, e la sostanza di Umberto Indelicato, 15 punti e 23 di valutazione domenica scorsa.

Coach Cigarini ha avuto una settimana per lavorare su difesa – chiave della scorsa vittoria – e transizioni offensive dopo la bella prestazione dei suoi a Sala Consilina. I due punti in casa dei campani, oltre a un Tyrtyshnyk in più nelle rotazioni, hanno dato maggior consapevolezza alla squadra, matura e capace di gestire il vantaggio e la guerra di nervi contro un avversario e un pubblico ‘spigolosi’.

Sicurezza e maturità anche nelle parole dell’allenatore che si prepara così al prossimo incontro:

“Partita molto difficile, prima di tutto perché per la prima volta dobbiamo cominciare a pensare di vincere. Coi ragazzi ho sempre detto, fino adesso, che la vittoria passava in secondo piano perché dovevamo far appassionare la gente. Adesso l’obiettivo è portare a casa la vittoria perché dobbiamo sbloccarci in casa, far partecipare il pubblico visivamente a una vittoria”.

Leggi anche

Le due squadre sono a pari punti e il turno è ancora più interessante perché chi vince al PalaCalafiore raggiunge una delle due squadre attualmente in testa alla classifica. Sul campo di Ragusa, infatti, si gioca lo scontro al ‘vertice’ di questo inizio campionato, il derby Virtus Ragusa – Orlandina.

Appuntamento quindi con i tifosi neroarancio alle 18:00 al Palasport di Pentimele per Pallacanestro Viola – Barcellona.