La Pallacanestro Viola comunica l’ingaggio del secondo atleta per la stagione 2023-24

Alla corte del “reggiano”, Federico Cigarini arriva un esterno, dalla stessa scuola di Basket.

Thomas Aguzzoli, guardia/ala di 195 cm, nato il 27 settembre del 2000 a Reggio Emilia, è un nuovo giocatore nero-arancio.

Aguzzoli ha militato per la BMR Basket di Reggio Emilia nella scorsa stagione in C Gold dove ha chiuso in doppia cifra di media.

Precedentemente ha giocato anche in B con la Luciana Mosconi Ancona per due annate agonistiche, intervallate da una parentesi con la Sutor Montegranaro.

Si è messo in mostra nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana, facendosi successivamente trovare pronto ad ogni chiamata.

Thomas è un atleta che possiede fisicità e talento e che sicuramente potrà dare molto alla causa neroarancio. “Sono molto contento di entrare a far parte di questa squadra. Non vedo l’ora di iniziare e cercherò di farmi trovare pronto “