Pallacanestro Viola, il GM Barrile: “Tutta la società neroarancio è in continua crescita”

A tu per tu con Giuse Barrile, il General Manager della Pallacanestro Viola, squadra che ha vinto nel girone d’andata del campionato di C Silver calabrese tutte le partite disputate:

Il nostro problema principale in questa stagione, come quello delle altre contendenti alla vittoria finale, è quello di giungere pronti ed in condizione ottimale all’eventuale fase nazionale. Ci servirebbero molti più confronti combattuti e ad alto livello.

Il rischio per chi esce dalla Calabria , il cui campionato è oggettivamente meno impegnativo per numero di gare di qualità rispetto ad altri tornei, è quello di trovarsi meno pronto rispetto a chi arriva dalle altre regioni. Per questo cercheremo nei prossimi mesi di aggiungere delle amichevoli “importanti”, che possano ci possano aiutare limitare il danno. Ogni partita, compresa quella con la giovane e ben allenata Vis è importante in tal senso ed è quindi la benvenuta.

Non posso trovarmi d’accordo con la stesura di una regola che di fatto instaura l’ipotesi di una logica di due pesi e due misure per società che , percorrendo la medesima trafila, raggiungano sul campo il medesimo obiettivo. Per spiegare in sintesi diciamo che se alla fine del torneo di C silver calabro/siculo/sardo esce vincente una compagine siciliana o sarda essa è promossa in serie B , se vince una calabrese è invece possibile che ciò non avvenga e che si debba ricorrere ad un altro spareggio con il Catanzaro che disputa la C gold (nel caso che questo vinca il girone campano al quale partecipa e guadagni dunque a sua volta il diritto alla B). Ciò non è sportivamente accettabile al di la delle ragioni e delle, opinabili o no, scelte di politica sportiva che determinano tale situazione.

Tanto si potrebbe aggiungere. Mi limito per ragioni di sintesi a sottolineare il fatto che la regola viene annunciata a “bocce in movimento” il che significa che le società coinvolte si vedono in sostanza negata la possibilità di programmare le proprie scelte tecniche in funzione delle difficoltà legate all’obiettivo da raggiungere.

Tutto ciò preoccupa e lascia perplessi. Sarebbe stato solo bene per la pallacanestro se a due società che vincono sul campo e quindi possono portare nuova linfa al basket calabrese ed italiano fosse stato riconosciuto il diritto al premio sportivo che tutti ricevono per tale traguardo! Se la Calabria ( o altra regione) è in grado di esprimere nella stessa stagione due nuove realtà significative ciò non avvantaggia sia la regione stessa che il basket nazionale ? Ancor più se le regioni di provenienza sono tra quelle in difficoltà. Andrebbero ragionevolmente superate le regole che ingabbiano il merito sportivo. Ci sono 63 squadre in serie B nazionale, perché la Calabria (o altri), se ha due società di valore, competitive e che vincono sul campo in due gironi diversi, non può inserirne due nelle stessa stagione?