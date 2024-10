La Pallacanestro Viola tra incognite e certezze si prepara al prossimo campionato

La Pallacanestro Viola bloccata sportivamente dal covid, sul piano gestionale non si è fermata neanche un momento. Dopo le 15 vittorie conquistate del gruppo guidato da coach Paolo Moretti, nonostante le palesi difficoltà organizzative si è cercato di dare continuità e consistenza ad un progetto importante.

Titolo sportivo

Il primo colpo messo a segno dalla dirigenza senza ombra di dubbio è stato relativo all’acquisizione del titolo di serie B, presupposto imprescindibile dal quale iniziare.

Coach Bolignano

Nel frattempo si è avviata la pratica relativa alla trasformazione societaria che permetterà di mettere nero su bianco le trattative di mercato, una volta portate a termine. Una su tutte quella di coach Boligano, da poco ufficializzato e presentato.

Roster

Si parte dalle conferme, rappresentate da Barrile, Sebrek e Fall. In concomitanza all’inserimento nel roster di Salvatore Genovese, sembra alle fasi finali la trattativa con Giulio Mascherpa: ventotto anni, tanta esperienza maturata al nord e grande capacità di andare a canestro. Marco Prunotto (classe 2001), presentato lo scorso anno, continuerà l’avventura neroarancio, per crescere ulteriormente dimostrando la sua valenza in una categoria superiore.

Impiantistica

Un capitolo a parte lo meritano gli impianti. La società neroarancio dopo tutti questi sforzi e sacrifici gradirebbe maggiori garanzie relativamente al Pianeta Viola e al PalaCalafiore: le misure da adottare per il covid meriterebbero una maggiore attenzione sulla manutenzione degli impianti, invece si preferisce attendere quando bisognerebbe agire.

Il futuro neroarancio

La passione dei reggini verso la gloriosa squadra di pallacanestro negli ultimi anni non è venuta meno nonostante le notevoli difficoltà di percorso. L’attuale progetto aperto a tutti merita sicuramente di continuare a migliorare grazie al supporto dell’intera comunità appartenente alla città di Reggio Calabria.