Pallacanestro Viola, coach Moretti: ‘Torneremo presto al PalaCalafiore. Al momento restate a casa’

Il mondo dello sport si è fermato in attesa di nuove disposizioni. CityNow Sport ha contattato l’head coach della Pallacanestro Viola.

Paolo Moretti in collegamento da Bologna, ha spiegato:

Sono quotidianamente in contatto con il General Manager Giuse Barrile ed il preparatore atletico, professore Saverio Neri. Il nostro confronto continuo permette di monitorare il momento delicato.

I miei ragazzi per quanto riguarda il basket prettamente giocato sono ovviamente fermi. Abbiamo consegnato all’intero roster degli schemi da seguire per un allenamento atletico-fisico a corpo libero, da effettuare esclusivamente in casa.

Avere degli impegni per i ragazzi è fondamentale, il nemico più grande è la noia, bisogna tenere la mente attiva. Alla ripresa dipenderà tutto dagli obiettivi che dovremo raggiungere. Nulla è deciso, continueremo la fase orologio o si passerà ai playoff e con quale calendarizzazione?

La mia attuale certezza è che sono notevolmente soddisfatto di ciò che abbiamo svolto finora non solo in termini di risultati prettamente sportivi. Ho la netta sensazione che tutti i ragazzi dall’inizio della preparazione abbiano avuto notevoli miglioramenti.

Quando riprenderemo il campionato – ribadisce Moretti – bisogna capire quando e quali partite dovremo affrontare, in base a ciò attueremo uno specifico programma ed in tal senso dovremo essere pronti.