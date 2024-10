Pallacanestro Viola, la squadra neroarancio domenica al PalaCalafiore. Aggregati tre giovani della SBV

La Pallacanestro Viola affronterà domenica 16 ottobre, tra le mura amiche del PalaCalafiore, l’UBP Petrarca Padova. Voglia di rivalsa per giocatori di coach Bolignano dopo le due sconfitte rimediate contro Mestre e San Vendemiano. La terza giornata sarà determinante per comprende quanto gli atleti abbiano percepito gli allenamenti settimanali che puntano ad una ripresa tecnico ed atletica come dichiarato dall’allenatore nel post partita della prima giornata.

Ad offrire man forte all’impegno del roster, la società comunica che gli atleti Michele Corsaro, Alessandro Musolino e Antonio Nucera provenienti dalla Scuola Basket Viola sono aggregati alla prima squadra con cui si allenano.