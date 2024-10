Pallacanestro Viola, sconfitta contro il Green Basket Palermo al PalaCalafiore

Termina con una sconfitta la stagione casalinga della Pallacanestro Viola, che fra le mura amiche del PalaCalafiore china il capo di fronte al fanalino di coda Green Basket Palermo, alla prima vittoria nel girone di ritorno.

PRIMO QUARTO

Inizio scoppiettante al PalaCalafiore, con attacchi dominanti sulle difese. Il primo quarto si conclude sul 35-21 in favore della Viola con Marchini e Bischetti sugli scudi e già in doppia cifra fra le fila nero arancio, con i padroni di casa capaci di raggiungere anche il massimo vantaggio +15, con diversi fra i reggini ad essersi iscritti al festival del tiro da tre punti andato in scena nel primo periodo.

SECONDO QUARTO

Rientro Green nel secondo periodo, con Moltrasio e Di Giuliomaria che si prendono la squadra sulle spalle e mettono fiato sul collo della Viola, portandosi fino al -6, scarto con il quale si andrà all’intervallo lungo.

TERZO QUARTO

Al rientro dall’intervallo lungo è una bomba di Moltrasio a portare avanti il Green, coadiuvato da Birra e Caronna scatenati che entrano definitivamente dentro la partita del PalaCalafiore e portano i biancoverdi sul massimo vantaggio +11. Non basta uno straordinario Marchini alla Viola per restare a contatto.

ULTIMO QUARTO

Prova a scuotersi la Viola nel quarto periodo, con le bombe di Farina e Marchini. I nero arancio riusciranno a ricucire il gap fino al -2, ma sbagliano i tiri decisivi per concretizzare il controsorpasso. Vince Palermo 92-98.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria – Green Basket Palermo 92-98 (35-21, 17-25, 13-27, 27-25)

Pall. Viola Reggio Calabria: Davide Marchini 29 (5/7, 6/12), Stefano Spizzichini 12 (3/6, 1/2), Amar Balic 11 (2/4, 2/5), Simone Farina 11 (2/6, 2/10), Federico Bischetti 11 (3/4, 1/2), Amedeo Tiberti 9 (3/4, 1/1), Michelangelo Laquintana 5 (0/3, 1/2), Hamza Yusuf 4 (2/2, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0), Alessandro Musolino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 – Rimbalzi: 41 10 + 31 (Stefano Spizzichini, Amar Balic 10) – Assist: 17 (Amar Balic 12)

Green Basket Palermo: Andrea Birra 27 (8/13, 2/9), Giuseppe Caronna 23 (10/17, 0/2), Vittorio Moltrasio 20 (2/2, 5/10), Jona Di giuliomaria 16 (6/8, 1/6), Davide Drigo 10 (4/6, 0/0), Alessio Ronconi 2 (1/2, 0/1), Giuseppe Lombardo 0 (0/0, 0/2), Vittorio Pellegrino 0 (0/0, 0/0), Nikola Markus 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Barbera 0 (0/0, 0/0), Valerio Corrao 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 21 – Rimbalzi: 33 9 + 24 (Giuseppe Caronna 14) – Assist: 8 (Jona Di giuliomaria 7)