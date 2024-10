Pallacanestro Viola, il presidente Laganà: “Festeggiamo la B e pianifichiamo il futuro”

Durante la festa per il salto di categoria della Pallacanestro Viola è intervenuto ai microfoni di CityNow Sport il presidente Carmelo Laganà. Pretende un ambiente sereno il massimo dirigente neroarancio:

Siamo qui a festeggiare la fine di un campionato che ha visto protagoniste la società ed il Trust. Siamo riusciti a penetrare sul territorio, tale filosofia deve continuare, per mantenere e strutturare una società che viva in autonomia. La presenza di entrambe le realtà con l’inserimento di nuovi soci per quantità e supporto economico.