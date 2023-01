Arriva l'ufficialità in attesa di capire come si muoverà la società di Carmelo Laganà sul mercato

La nota stampa della società di basket di Reggio Calabria ufficializza quanto annunciato recentemente. La domanda, in riferimento a questa mossa di mercato, è abbastanza semplice: come si muoverà la compagine del presidente Carmelo Laganà per sopperire a questa pesante mancanza all’interno del roster reggino?

Il comunicato

La Pallacanestro Viola comunica di aver consensualmente rescisso il contratto con l’atleta Andrea Renzi.

Fonte Foto e comunicato: Ufficio Stampa Pallacanestro Viola