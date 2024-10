La Pallacanestro Viola sconfitta all’overtime dalla Virtus Ragusa al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato nella quindicesima giornata di Serie B Girone B la Virtus Ragusa tra le mura amiche del PalaCalafiore contro l’ex di turno Franco Gaetano presente nel roster di coach Bocchino. L’overtime si è dimostrato fatale per la squadra di coach Bolignano. Durante la partita combattuta, Ragusa non ha mollato mai e si è dimostrata più lucida nella fasi finali conquistando due punti fondamentali per la classifica.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Renzi. Diversi errori per compagine. Nessuno dei due attacchi riesce a finalizzare. Gaetano subisce fallo, realizza entrambi i liberi disponibili, 2 a 2 il punteggio dopo quasi tre minuti di gioco. Chessari guadagna la lunetta, due su due per lui. Balic risponde in penetrazione porta il punteggio su 4 a 5. Spizzichini per la Pallacanestro Viola. Gaetano piazza una tripla, Davis risponde per i neroarancio, con canestro e supplementare, ancora Gaetano da due. 11 a 12 il punteggio. Provenzani da tre. Ancora Provenzani in sottomano per il +4 neroarancio. Provenzani non si ferma più, altra tripla per lui. Davis per il 21 a 12, risponde Simon. Calvi per Ragusa, la tripla di Renzi vale il 23 a 16. Davis attacca il ferro segna e subisce fallo, realizza anche il supplementare. Calvi per Ragusa, risponde Ianelli, si conclude sul 26 a 20 la prima frazione di gioco.

SECONDO QUARTO

Marchini in sospensione per il 28 a 20. Epifani realizza e subisce fallo senza trasformare il libero. Diversi errori da parte dei neroarancio. Epifani in sospensione per il 28 a 24, sbaglia il tiro supplementare. Spizzichini in allontanamento per il 30 a 24. Spizzichini porta a spasso l’avversario per il +8 dei neroarancio. Chessari penetra, è suo il -6 degli ospiti. Un errore per compagine. La tripla di Balic vale il +9. Chessari uno su due dalla lunetta, risponde Marchini poi Ianelli poi Renzi, 39 a 30 il punteggio a meno di 4 minuti dalla fine. Chessari fa due su due dalla lunetta. Provenzani porta il punteggio sul 41 a 32. Spizzichini segna e guadagna la lunetta, trasforma anche il libero a sua disposizione. A Chessari risponde Renzi. Per Epifani canestro senza libero aggiuntivo. Laquintana per i neroarancio. A fil di sirena ancora Epifani per il 48 a 38. Con questo punteggio si va all’intervallo lungo.

TERZO QUARTO

Si comincia con una serie di errori per compagine. Chessari penetra per il -8 degli ospiti. Marchini in reverse per il 50 a 40. Tripla di Cassar. Anche Simon dalla lunga distanza. Marchini in sospensione per il 52 a 46, risponde Cassar riportando sotto gli avversari. Renzi dalla lunetta segna entrambi i liberi. Chessari, due su due ai liberi. La tripla di Provenzani vale il +6, risponde Ianelli. Diversi errori per entrambe le squadre. Spizzichini dalla lunetta trasforma un solo libero dei due disponibili. Epifani da tre, risponde Spizzichini in reverse. Balic realizza un libero per fallo tecnico chiamato a Ragusa. Chessari da tre per il -1 degli avversari. Per Zanetti uno su due dalla lunetta, risponde Simon per il +2 di Ragusa. Fallo tecnico alla Pallacanestro Viola. Chessari dalla lunetta sbaglia il libero. Epifani porta il punteggio sul 61 a 65.

ULTIMO QUARTO

La tripla di Marchini porta i neroarancio sul -1. Sempre Marchini per la Pallacanestro Viola, 67 a 65 il punteggio. La tripla di Calvi riapre i giochi. Marchini si gioca della difesa avversaria ed in reverse segna per il nuovo sorpasso neroarancio. Spizzichini subisce fallo, realizza un solo libero dei due disponibili, Chessari in sottomano per il momentaneo pareggio. Marchini dalla lunga distanza per il 73 a 70.Molto nervosismo da parte di entrambe le compagini, nessuna delle due finalizza. Gaetano porta sul -1 Ragusa. Ianelli uno su due. Bischetti realizza e dalla lunetta, punteggio 76 a 73 per fallo tecnico subito. Epifani guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi a sua disposizione, risponde Spizzichini. Per Chessari due su due dalla lunetta. La tripla di Balic vale l’81 a 77 a due minuti dal termine della partita. Chessari in penetrazione per il -2 degli ospiti. Possesso neroarancio ad un minuto dalla fine, errore di Spizzichini, segue l’errore di Balic. Calvi in reverse per l’81 a 81 a 21 secondi dal termine. Coach Bolignano chiama Time Out. Nuovo possesso neroarancio, con l’errore di Marchini si chiude l’ultimo quarto, si va all’overtime sul punteggio di 81 a 81.

Overtime

Davis subisce fallo, uno su due per lui al tiro dalla lunetta. Errore di Simon al tiro. Fallo sul tentativo di tripla di Farina. Due su tre dalla lunetta. Calvi risponde per Ragusa. Spizzichini da sotto per il +3 dei neroarancio. Tripla di Ianelli per il nuovo momentaneo pareggio. Ianelli ancora dalla lunga distanza per l’86 a 89 a meno di un minuto dalla fine. Fallisce il tentativo di tiro di Marchini. Chessari guadagna la lunetta, realizza entrambi i liberi, Marchini tiene vive le speranze neroarancio con un canestro da sotto. Ianelli dalla lunetta realizza un solo libero su due. Simon guadagna la lunetta, realizza entrambi i tiri disponibili. Balic dalla lunetta trasforma un solo libero dei due. Chessari fa uno su due dalla lunetta. Punteggio finale 90 a 95 per Ragusa.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria – Virtus Ragusa 90-95 (26-20, 22-18, 13-27, 20-16, 9-14)

Pall. Viola Reggio Calabria: Davide Marchini 21 (6/11, 3/7), Stefano Spizzichini 17 (7/12, 0/1), Vincenzo Provenzani 13 (2/3, 3/4), Amar Balic 11 (1/5, 2/6), Giambattista Davis 11 (4/7, 0/1), Andrea Renzi 10 (4/11, 0/1), Federico Bischetti 3 (1/1, 0/0), Simone Farina 2 (0/0, 0/1), Michelangelo Laquintana 2 (1/1, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0), Alessandro Musolino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 36 8 + 28 (Stefano Spizzichini 11) – Assist: 13 (Amar Balic 8)

Virtus Ragusa: Roberto Chessari 25 (5/11, 1/2), Giovanni Ianelli 15 (2/7, 3/8), Franco Gaetano 15 (4/7, 1/3), Andrea Epifani 15 (6/7, 1/6), Simon Ugochukwu andrew 9 (2/2, 1/2), Kurt Cassar 8 (1/1, 2/5), Giorgio Calvi 7 (2/2, 1/3), Matteo Zanetti 1 (0/0, 0/1), Andrea Sorrentino 0 (0/0, 0/0), Filippo Valenti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 30 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Simon Ugochukwu andrew 8) – Assist: 11 (Roberto Chessari 5)