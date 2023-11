La Pallacanestro Viola asfalta il Castanea mantenendo salda la vetta della classifica

La Pallacanestro Viola ha affrontato Castanea Basket alla settima giornata di Serie B interregionale. La squadra di coach Cigarini di fronte ai tifosi reggini dimostra padronanza di gioco. E’ un crescendo fin dal primo minuto. I padroni di casa chiudono la partita già al terzo quarto. L’allenatore di Reggio Calabria si concede anche l’inserimento dei giovani nell’ultima frazione di gioco. Di fronte ad una buona risposta di pubblico i neroarancio conquistano altri due punti che le permettono di rimanere in testa alla classifica del girone H. Poco hanno potuto i ragazzi di Baldaro di fronte al buon gioco di Tyrtyshnyk (26 punti) e compagni.

PRIMO QUARTO

Inizia il match con una fase di studio, un errore per compagine. Dopo l’ulteriore errore degli avversari, Tyrtyshnyk e poi Aguzzoli per il 4 a 0 neroarancio. Dalla lunetta Husam fa due su due. Mavric piazza due canestri di seguito. 8 a 2 il punteggio. Trupia per il -4 dei siculi. Ancora Trupia per gli avversari. Mavric guadagna la lunetta e trasforma uno su due tiri disponibili. Bellavia in stepback, risponde capitan Binelli allo stesso modo per il + 3 della Pallacanestro Viola. Un sontuoso Tyrtyshnyk penetra, realizza e trasforma il supplementare. Bellavia dalla lunetta fa uno su due per il -5 degli ospiti. La tripla di Mavric vale il 17 a 9. Tyrtyshnyk dirompente per il +10 dei padroni di casa. Husam per i siculi, 19 a 11 il punteggio. Il gioco si ferma per un Time Out. Molto nervosismo sul parquet di gioco. La tripla di Binelli per il 22 a 11 a meno di due minuti dalla fine. Tyrtyshnyk colpisce con una tripla per il +14 neroarancio. Seck penetra e realizza il 27 a 11. Si conclude con un tentativo di tiro della Pallacanestro, si conclude la prima frazione di gioco sul 27 a 11.

SECONDO QUARTO

Seck da sotto per il +18 neroarancio, risponde Chakir. Maksimovic su tentativo dalla lunga distanza subisce fallo. Tre su tre per lui. Chakir subisce fallo, trasforma entrambi i liberi. Aguzzoli in penetrazione subisce fallo, due su due per lui. Bellavia risponde per i siculi. Capitan Binelli per il 36 a 17, risponde Chakir. Fallo antisportivo chiamato a Binelli. Bellavia trasforma un solo libero dei due disponibili. Ancora il giocatore avversario per una tripla il -13 del Castanea. Ferenc per i suoi, segna e guadagna la lunetta. Cigarini chiama Time Out. Ferenc trasforma il supplementare che vale il -10. Simonetti per il 38 a 26. La partita si infiamma, anche il pubblico del PalaCalafiore a meno di sei minuti dalla fine. Diversi errori per compagine. Maksimovic in coast to coast per il 40 a 26. Time Out chiamato da coach Baldaro. Tyrtyshnyk dalla lunetta fa uno su due. Bellomo per i siculi. Tyrtyshnyk per il 43 a 28 a meno di 1:32 dalla fine della seconda frazione di gioco. La tripla giocatore ucraino vale il 46 a 28. Bellomo guadagna la lunetta e trasforma un solo libero su due tiri disponibili. Bellavia dalla lunetta porta il punteggio sul 46 a 31. Seck con una giocata magistrale fissa il risultato del secondo quarto sul 48 a 31.

TERZO QUARTO

Chakir in gancio, risponde Binelli da tre. 51 a 33 il punteggio. Mavric su assist di Binelli per il +20. Chakir due su due dalla lunetta. Husam da tre, risponde Tyrtyshnyk sempre dalla lunga distanza. Chakir due su due dalla lunetta. Tyrtyshnyk da tre, dopo un errore avversario Aguzzoli porta il punteggio sul 61 a 40. Aguzzoli fa uno su due. Anche Seck fa uno su due. Bellomo trasforma un solo libero. Il canestro di Mavric vale il 65 a 41. Aguzzoli dalla lunetta fa due su due. Tyrtyshnyk con i suoi due liberi porta il punteggio sul +28. Russo per i siculi, 69 a 43 il punteggio a 3:13 dal termine. Aguzzoli fa uno su due. La tripla di Binelli vale il +30. Schiacciata di Ferenc, a seguire un altro canestro. Simonetti per il 75 a 47. Bellavia con due penetrazioni consecutive per il 75 a 51, qualche disattenzione della Viola. Simonetti porta il punteggio sul 77 a 51. Con un tentativo di tiro per squadra, si chiude il terzo quarto.

ULTIMO QUARTO

Aguzzoli su assist di Binelli, diversi errori per compagine. La tripla di Binelli vale l’82 a 51. Ferenc per i suoi. Tripla di Husam. La tripla di Husam per l’82 a 59. Konteh per i neroarancio. Maksimovic in penetrazione. risponde Chakir con un gioco da tre, canestro più supplementare. Seck attacca il ferro, è suo l’88 a 62. Tyrtyshnyk segna da tre e subisce fallo, il pubblico si accende. Il libero dell’atleta ucraino vale il 92 a 62. L’atleta esce tra gli applausi del PalaCalafiore, entra nuovamente il giovane Mazza. Bellavia fa due su due. Chakir piazza una tripla. Bellavia per il -22. A Konteh risponde Husam. Konteh sbaglia dalla lunetta entrambi i tentativi, nell’azione successiva segna da due. Entra Collu per i neroarancio. Aguzzoli trasforma un solo libero. Samardzic sbaglia entrambi i tentativi di tiro da due. Collu si infortuna, Mazza prova il tiro. Si conclude la partita sul risultato di 97 a 72 per la Pallacanestro Viola.

Il tabellino

Pallacanestro Viola-Castanea Basket Messina 97-72 (27-11,21-20,29-20,20-21)

Pallacanestro Viola:Aguzzoli 14,Simonetti 6,Konteh 6,Maksimovic 7,Mavric 12,Maza,Seck 9,Binelli 17,Tytrtyshnyk 26,Russo ne, Collu.All Federico Cigarini Assistente Seby D’Agostino

Castanea:Caroè ne, Bellomo 4,Trupia 4,Diaw 2,Chakir 16,Russo 2,Samardzic, Bellavia 20,Ferenc 9,Husam 15. All Dani Baldaro

Arbitrai Alessandro Lorefice di Ragusa e Calogero Cappello di Porto Empedocle.