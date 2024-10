Pallacanestro Viola, D’Agostino: ‘Con Cigarini parliamo la stessa lingua’

Una breve intervista quella rilasciata dal vice coach D’Agostino ai canali ufficiali della Viola: “Una bella avventura per me. Sono alla Viola da un bel po di anni ma, lavorare con la prima squadra mi gratifica e mi stimola a dare il massimo. Coach Cigarini? Non lo conoscevo prima. C’è stato subito abbastanza feeling. In campo parliamo la stessa lingua, è davvero molto disponibile al confronto. Squadra giovane con tanti ragazzi che hanno voglia di emergere e questa è una buona base da cui ripartire. Un gruppo completo in tutti i reparti“.