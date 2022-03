La Pallacanestro Viola si impone sul Forio Basket al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato Forio Basket 1977 vincendo un match difficile e combattuto fino all'ultimo. La squadra di Domenico Bolignano, oggi per lui centesima panchina con i neroarancio, ha conquistato una vittoria fondamentale durante il 24° turno del campionato di Serie B 2021/2022, ha infatti riagganciato la griglia playoff.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Fall. Un errore per compagine, punteggio fermo sul 2 a 0 per i padroni di casa. Ciarpella dalla lunga distanza. Gaetano subisce fallo, trasforma un solo tiro libero dei due disponibili. Ingrosso penetra per il 5 a 3 neroarancio, risponde Milosevic per il pareggio di Forio. Balic attacca il ferro e realizza il 7 a 5. Gaetano dalla lunga distanza per il +5, risponde prima Ciarpella poi Hadzic. Gaetano per la Viola porta il punteggio sul 12 a 9. Un errore per compagine, Fall in sospensione per il 14 a 9. Fall subisce fallo, Iovino chiama Time Out. Il senegalese trasforma entrambi i liberi per il +7 della Pallacanestro Viola. I neroarancio difendono bene, Fall sbaglia un trio facile, risponde Caceres per Forio. Besozzi subisce un colpo, segna Milosevic e subisce fallo, entra Barrile al posto dell'infortunato neroarancio, il giocatore di Forio trasforma il libero che vale il -2 di Forio. Ingrosso in appoggio per il 18 a 14 dei padroni di casa. Milosevic guadagna la lunetta, uno su due per lui al tiro. Due errori in attacco per la Viola, fase nervosa a pochi secondi dal termine della prima frazione, chiude Balic portando il risultato sul 20 a 15.

SECONDO QUARTO



Ingrosso in sospensione, risponde Hadzic, sempre il giocatore di Forio per il -2 degli ospiti. Gaetano subisce fallo e trasforma uno dei due tiri disponibili. Ingrosso imbecca Gaetano, da sotto subisce l'ennesimo fallo, ancora una volta uno su due ai liberi, il punteggio a 7:14 dal termine è 24 a 20, risponde Forio con Caceres. Bolignano chiama Time Out. Iannello per il sorpasso di Forio. Orsini subisce fallo, realizza entrambi i liberi per il +3 degli ospiti. Hadzic in penetrazione per il massimo vantaggio di Forio. Milosevic guadagna la lunetta, due su due per il giocatore degli ospiti. Fallo antisportivo a Ciarpella. Balic non trasforma il primo libero, mette a segno il secondo disponibile. Gaetano subisce fallo su tentativo da sotto, realizza entrambi i tiri liberi disponibili. Iovino chiama Time Out. Fall su assist di Balic per il -1 neroarancio. Balic guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi a sua disposizione per il nuovo sorpasso della Pallacanestro Viola. Air ball di Balic, punteggio fermo sul 31 a 30. Fall a rimbalzo subisce fallo, due su due per lui dalla lunetta. Subisce nuovamente fallo il giocatore neroarancio, trasforma entrambi i liberi. Ciarpella in sospensione per il -3 di Forio, Duranti segna dalla lunga distanza, si va all'intervallo lungo sul 38 a 32 per la Pallacanestro Viola.

TERZO QUARTO

Hadzic in penetrazione per il -4 di Forio. Gaetano guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi, risponde ancora Hadzic. Fall porta sul +6 i padroni di casa. Duranti piazza la tripla del 45 a 36, risponde Orsini sempre da tre. Hadzic è on fire penetra ed avvicina gli ospiti, Ingrosso per il +7 dei neroarancio. Fall da sotto per il 50 a 41 della Pallacanestro Viola. Caceres tiene a galla i suoi con due canestri consecutivi. La partita entra nel vivo. Gaetano da sotto canestro per il +7, è autore di una stoppata nell'azione successiva. Milosevic guadagna la lunetta, fa uno su due e poi commette fallo tecnico, Balic sbaglia il tiro libero a sua disposizione. Milosevic penetra, subisce fallo, fa due su due portando il punteggio sul 52 a 48, risponde Fall con il +6 della Pallacanestro Viola. Ancora Milosevic dalla lunetta, il due su due vale il -4 di Forio. Diversi errori da parte di entrambe le squadre, si va all'ultimo quarto sul 54 a 50.

ULTIMO QUARTO

Duranti guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi. Ingrosso penetra e porta il punteggio sul 57 a 50, risponde Hadzic. Ancora il giocatore di Forio in step back per il -3, risponde ingrosso portando il match sul 59 a 54. Gaetano guadagna la lunetta, Forio chiama Time Out, il giocatore neroarancio trasforma uno dei due tiri liberi. Il possesso è neroarancio in quanto fallo antisportivo, Duranti stecca il tiro da tre, nell'azione successiva in sospensione è suo il 62 a 54, risponde Milosevic da tre, match combattuto al PalaCalafiore, Hadzic riavvicina i suoi.

Fasi finali ed analisi del match

Fondamentale canestro di Gaetano che guadagna la lunetta trasformando il libero riporta sul +6 i neroarancio. Ingrosso sul +8, risponde Ciarpella dalla lunga distanza. Hadzic da sotto ancora per Forio e poi Caceres per il -1 degli ospiti. Balic in sospensione porta il punteggio sul 69 a 66. Match acceso, l'air ball di Kekovic mantiene basso il vantaggio neroarancio a meno ad un minuto dalla fine, errore dalla lunga distanza di Orsini per Forio. Ingrosso stecca il tiro da tre neroarancio, lo stesso vale per gli avversari con Hadzic. Balic guadagna la lunetta, realizza un solo libero, il punteggio a pochi secondi dalla fine è di 70 a 66 per i padroni di casa. Forio chiama Time Out. Il possesso è degli ospiti che sbagliano il tentativo di tiro, la Pallacanestro Viola si aggiudica il match casalingo. Risultato finale 70 a 66.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria - Forio Basket 1977 70-66 (20-15, 18-17, 16-18, 16-16)

Pall. Viola Reggio Calabria: Franco Gaetano 21 (3/3, 2/4), Yande Fall 18 (6/8, 0/0), Federico Ingrosso 12 (6/6, 0/4), Amar Balic 10 (3/4, 0/6), Bruno giuseppe Duranti 9 (1/1, 2/8), Alberto Besozzi 0 (0/0, 0/0), Lazar Kekovic 0 (0/0, 0/2), Fortunato Barrile 0 (0/3, 0/3), Vittorio Lazzari 0 (0/0, 0/0), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Samuele Andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 28 - Rimbalzi: 39 13 + 26 (Yande Fall 16) - Assist: 12 (Amar Balic 5)

Forio Basket 1977: Damir Hadzic 24 (9/12, 2/9), Jakov Milosevic 15 (2/5, 1/8), Juan manuel Caceres 10 (5/7, 0/0), Francesco Ciarpella 9 (3/5, 1/2), Simone Orsini 5 (0/1, 1/4), Marco antonio Iannello 3 (0/2, 1/2), Andrea Antonaci 0 (0/1, 0/0), Shadi Nafea 0 (0/1, 0/0), Andrea Iacono 0 (0/0, 0/0), Domenico Capezza 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 21 4 + 17 (Jakov Milosevic 8) - Assist: 14 (Simone Orsini 5)