Pallacanestro Viola, Fortunato Barrile: “Lo spirito di squadra è il nostro valore aggiunto”

Il capitano della Pallacanestro Viola, Fortunato Barrile ha spiegato in sala stampa dopo la vittoria sul Basketball Lamezia:

Noi rispettiamo le dettature del coach e le ripetiamo in allenamento, questo è il segreto, a seconda delle situazioni adattiamo il sistema dii gioco per quelle che sono le nostre caratteristiche. Ciò va supportato dall’affiatamento e dalla voglia di far bene che rappresenta un segnale positivo e buon indicatore per le prossime gare”.