Pallacanestro Viola, quale futuro in casa neroarancio?

La compagine di Reggio Calabria naviga a vista in attesa di scelte importanti per il suo futuro

La Pallacanestro Viola scenderà in campo sabato 18 febbraio alle 20:30 al PalaMoretto di Desio (MB) dopo la sconfitta di Padova col risultato di 98 a 84 ed il match valido per la diciannovesima giornata posticipato al 28 febbraio. Il roster e lo staff tecnico si riorganizzano in vista della trasferta di Desio, in particolare coach Bolignano continua ad allenare i suoi ragazzi, seppur privo di Andrea Renzi e con le pedine più importanti corteggiate da altre compagini.

Il futuro neroarancio

La conferenza stampa di Carmelo Laganà ha lasciato il segno, il presidente ha chiamato a raccolta ancora una volta non solo il pubblico reggino, anche l’imprenditoria. La classifica deficitaria, il calendario molto complicato, le dimissioni del GM Giuse Barrile, l’attuale composizione della squadra di Reggio Calabria non lasciano ben sperare per il futuro. In attesa della riforma, nonostante l’inserimento nel girone lombardo veneto, sarà necessario seguire il messaggio della società, ovvero presenziare numerosi al PalaCalafiore.