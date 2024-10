Pallacanestro Viola, il Team Manager sarà Gigi Rossi: “Mi impegnerò allo stesso modo di quando giocavo”

Le dichiarazioni del Team Manager non lasciano intendere nulla di diverso se non applicarsi con dedizione al progetto della Pallacanestro Viola

”Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”… mai parole furono più appropriate per la Pallacanestro Viola per annunciare la firma di Gigi Rossi.

Volto sicuramente noto ai tifosi storici della Viola, che ancora lo ricordano come infallibile cecchino, Gigi ricoprirà il ruolo di Team Manager coadiuvando il GM Giuse Barrile nella gestione della prima stagione sportiva della neonata società.

Nativo di Pordenone, ha ben presto legato il suo nome, in maniera indissolubile, alla Viola e più in generale alla città di Reggio Calabria. Il suo sarà un gradito ritorno dopo aver vestito la gloriosa canotta nero-arancio per l’ultima volta nella stagione ’81-’82.

Queste le prime dichiarazioni del friulano:

”Sono a disposizione per riportare il glorioso nome della Viola nei campionati più consoni alla propria tradizione. Tanta passione e spirito di sacrificio per onorare i tifosi che hanno intrapreso questo progetto sportivo”.