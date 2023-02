La Pallacanestro Viola asfaltata da Orzinuovi al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato nel recupero della diciannovesima giornata di Serie B 2022/2023 la Orzinuovi dell’ex allenatore neroarancio Marco Calvani. I ragazzi di Pasquale Motta nulla hanno potuto contro la prima in classifica tra le mura amiche. La compagine di Reggio Calabria ha ben figurato nel primo quarto per poi cedere alla strapotere degli avversari.

PRIMO QUARTO

Il match comincia con un errore per compagine. Procacci guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi a sua disposizione. In fase di studio diversi errori al tiro, Marchini porta il match sul 2 a 2. Agbamu guadagna la lunetta, due su due per lui. La tripla di Marchini vale il 5 a 4. Ancora Agbamu da sotto canestro. Farina attacca il ferro per il +1 neroarancio. Da Campo per il sorpasso di Orzinuovi. Spizzichini guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi a sua disposizione. Procacci da tre, risponde ancora Spizzichini. Leonzio in sospensione per il -3 degli ospiti. Per Farina due tiri liberi, entrambi a segno. Gasparin da tre per il +4 di Orzinuovi. Bischetti da tre, risponde Ponziani da sotto. Gasparin ai liberi non sbaglia entrambi i tentativi. Marchini dalla lunetta trasforma un solo libero dei due disponibili. Ponziani guadagna la lunetta, per lui due su due al tiro. Spizzichini, uno su due. Tiberti subisce un antisportivo, uno su due per lui al tiro, si va al secondo quarto sul punteggio di 18 a 22.

SECONDO QUARTO

Si riparte con Marchini dalla lunetta per fallo tecnico subito. Il giocatore mette a segno entrambi i tentativi di tiro. La tripla di Marchini vale il momentaneo pareggio. Trapani per il +2 degli avversari. Da sotto Ponziani per il 22 a 26. Gasparin segna, a seguire diversi errori per compagine. Fallo tecnico alla panchina di Orzinuovi. Marchini dalla lunetta non sbaglia il tiro libero a disposizione. Gasparin attacca il ferro, punteggio 23 – 30. Agbamu guadagna la lunetta trasforma un solo libero. La tripla di Leonzio vale il +10 di Orzinuovi. Spizzichini trasforma entrambi i liberi, risponde Leonzio da tre. Leonzio per il +13 degli ospiti. Gasparin da solo per il 25 a 40. La tripla di Balic per il -12 neroarancio. Leonzio da tre. Alessandrini porta il punteggio sul 28 a 45. Farina per il -15 della Pallacanestro Viola. Da Campo, fa due su due dalla lunetta. Con la tripla di Balic si va all’intervallo lungo sul punteggio di 33 a 47.

TERZO QUARTO

Diversi errori per compagine, la tripla di Planezio ed il canestro di Alessandrini portano il punteggio sul 33 a 52. Spizzichini schiaccia e poi sottomano per il giocatore neroarancio. Leonzio dalla lunetta, due su due dopo aver subito fallo tecnico. La tripla di Planezio per il +20 degli ospiti. Alessandrini segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero a sua disposizione. Planezio dalla lunga distanza. Balic con l’aiuto del ferro per il 39 a 63. Farina dalla lunetta trasforma entrambi i tiri liberi a sua disposizione. Da Campo da sotto canestro porta il punteggio sul 41 a 65, finisce così la terza frazione di gioco.

ULTIMO QUARTO

Procacci da sotto canestro. Gasparin subisce fallo antisportivo, trasforma il libero a sua disposizione. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Motta chiama Time Out. Bischetti dalla lunetta trasforma entrambi i liberi a sua disposizione. Gasparin attacca il ferro, il suo canestro vale il 43 a 70.

Fasi finali del match

Davis segna per la Pallacanestro Viola. La tripla di Procacci per il 45 a 73. Agbamu per il +30. Procacci penetra, è suo il 45 a 77. Tiberti in reverse per i padroni di casa. Ponziani dalla lunetta, trasforma entrambi i liberi. Hamza in gancio per i neroarancio e poi Davis, risponde Da Campo. Con il canestro di Davis si chiude il match sul punteggio di 53 a 81. La prima in classifica vince al PalaCalafiore contro la Pallacanestro Viola. I neroarancio seppure con buone intenzioni non hanno avuto le sufficienti capacità balistiche e tecniche degli avversari.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria – Agribertocchi Orzinuovi 53-81 (18-22, 15-25, 8-18, 12-16)

Pall. Viola Reggio Calabria: Davide Marchini 11 (1/5, 2/5), Stefano Spizzichini 10 (3/11, 0/0), Amar Balic 8 (1/2, 2/8), Simone Farina 8 (2/2, 0/1), Giambattista Davis 6 (3/4, 0/1), Federico Bischetti 5 (0/0, 1/1), Amedeo Tiberti 3 (1/5, 0/0), Hamza Yusuf 2 (1/3, 0/0), Michelangelo Laquintana 0 (0/1, 0/0), Alessandro Musolino 0 (0/0, 0/0), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 23 1 + 22 (Stefano Spizzichini 7) – Assist: 4 (Michelangelo Laquintana 2)

Agribertocchi Orzinuovi: Ennio Leonzio 15 (2/6, 3/7), Giovanni Gasparin 13 (4/9, 1/1), Alessandro Procacci 12 (2/3, 2/4), Marco Planezio 11 (1/5, 3/5), Mattia Da campo 9 (2/5, 1/2), Riziero Ponziani 8 (2/6, 0/0), Destiny Agbamu 6 (2/3, 0/0), Nicolas Alessandrini 5 (2/4, 0/1), Emanuele Trapani 2 (1/4, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Filippo Gallo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 43 14 + 29 (Giovanni Gasparin 11) – Assist: 10 (Nicolas Alessandrini, Emanuele Trapani 3)