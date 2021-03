La Pallacanestro Viola beffata sul finale contro la Real Sebastiani Rieti

Nella terza giornata della seconda fase del campionato di Serie B la Pallacanestro Viola affronta una trasferta difficile contro una squadra ostica, già affrontata durante la stagione regolare. I neroarancio si presentano privi di Yande Fall contro la seconda classificata del girone D2.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Genovese. Tripla di Barrile e poi ancora Barrile in penetrazione, 0-7 per la Viola, Rieti chiama Time Out. Si sblocca Rieti con Paci da due. (2 a 7). Paci subisce fallo, realizza entrambi i liberi. Barrile aiutandosi col tabellone per il 4 a 9. Paci ancora da sotto per il -3 dei laziali. Prunotto subisce fallo, mette uno su due liberi. Diversi errori da parte di entrambe le compagini, punteggio fermo sul 6 a 10. Un'altra tripla di Barrile per il +7 dei neroarancio. Ndoja da tre risponde Genovese. Basile subisce fallo, fa uno su due. Traini in penetrazione per il 12 a 15, realizza anche il libero supplementare. La tripla di Genovese vale il +5. Di Pizzo subisce fallo, fa zero su due. Drigo subisce fallo, fa uno su due. Roveda penetra per il +6. Drigo mette la tripla del -3. Ndoja per il pareggio dei reatini. Mascherpa sul finale mette il vanteggio della Viola, 20 a 23 il punteggio.

SECONDO QUARTO

Di Pizzo subisce fallo fa zero su due. Mascherpa da tre. Di Pizzo da sotto per il +4 dei laziali. Genovese in sospensione per il 22 a 28. Drigo mette la tripla del -3. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Righetti penetra e segna, coach Righetti chiama Time Out per Rieti. Paci subisce fallo, realizza entrambi i liberi. Gobbato subisce fallo, mette entrambi i liberi, 27 a 32 il punteggio. Gobbato penetra, segna e guadagna la lunetta, ma sbaglia il libero. Fallo tecnico per Rieti. Genovese sbaglia il libero. Loschi realizza i liberi, Traini per il -3 dei laziali. Genovese da tre per il 31 a 37. Barrile subisce fallo, mette entrambi i liberi. Ndoja mette il 34 a 39. Genovese mette due punti in allontanamento. Sul tiro da tre Traini guadagna la lunetta, fa uno su tre. Coach Bolignano chiama Time Out. Genovese segna da tre, Sebrek realizza da una distanza siderale, si va all'intervallo lungo sul 35 a 46.

TERZO QUARTO

Traini mette due punti, diversi errori da parte di entrambe le compagini. Traini in penetrazione, Ndoja segna da tre, 42 a 46 il punteggio a 5:52 dal termine. Fallo tecnico per la Viola, Loschi sbaglia il libero. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Mascherpa segna da tre. Genovese realizza in penetrazione il +9. Rieti chiama Time Out. Ndoja da tre per il -6 dei laziali. Roveda subisce fallo, guadagna la lunetta, fa uno su due, Loschi a fil di sirena mette il -4, si va all'ultimo quarto sul 48 a 52.

ULTIMO QUARTO

Mascherpa realizza uno dei due liberi. Di Pizzo guadagna la lunetta, realizzando entrambi i liberi. Drigo segna in penetrazione, Basile guadagna la lunetta, fa due su due, coach Bolignano chiama Time Out per i neroarancio. Gobbato mette la tripla del vantaggio, Basile risponde per il controsorpasso.

Punteggio finale ed analisi del match (68-65)

Loschi realizza il 59 a 56. Mascherpa in allontanamento per il -1 della Viola. Gobbato per il +1. Ndoja mette il 61 a 60. Gobbato dalla lunga distanza. Loschi fa due su due dalla lunetta. Basile dalla distanza mette il 66 a 63. Mascherpa penetra e guadagna due liberi, fa su due. Ndoja mette entrambi i liberi a tempo scaduto spegnendo ogni speranza dei neroarancio che rimediano la terza sconfitta nella seconda fase del campionato

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti - Pallacanestro Viola Reggio Calabria 68-65 (20-23, 15-23, 13-6, 20-13)

Real Sebastiani Rieti: Klaudio Ndoja 21 (1/4, 5/7), Andrea Traini 10 (4/5, 0/3), Giuseppe nicolò Basile 9 (0/1, 2/4), Mathias Drigo 9 (1/1, 2/4), Paolo Paci 8 (2/6, 0/0), Federico Loschi 7 (1/2, 1/6), Marco Di pizzo 4 (1/1, 0/0), Vincenzo Provenzani 0 (0/0, 0/3), Enzo Cena 0 (0/0, 0/0), Leonardo Di battista 0 (0/0, 0/0), Eric Visentin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 26 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Klaudio Ndoja 10) - Assist: 10 (Giuseppe nicolò Basile, Federico Loschi 3)

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: Salvatore Genovese 17 (7/11, 1/9), Enrico Maria Gobbato 14 (3/6, 2/5), Giulio Mascherpa 14 (1/5, 3/6), Fortunato Barrile 10 (1/2, 2/2), Edoardo Roveda 6 (2/5, 0/1), Luka Sebrek 3 (0/2, 1/3), Marco Prunotto 1 (0/2, 0/0), Paolo Frascati 0 (0/1, 0/0), Giovanni Centofanti 0 (0/0, 0/0), Federico Romeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 16 - Rimbalzi: 31 10 + 21 (Enrico Maria Gobbato 9) - Assist: 11 (Giulio Mascherpa 7)