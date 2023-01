La Pallacanestro Viola sconfitta contro San Vendemiano al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato nella diciassettesima giornata di Serie B girone B del campionato 2022/2023 la Rucker San Vendemiano dell’ex Gobbato. I ragazzi di coach Bolignano hanno disputato un buon match sin dai primi minuti di gioco, fino all’intervallo ed oltre. E’ risultata decisiva l’ultima frazione di gioco, gli avversari sono riusciti ad invertire le sorti della partita conquistando due punti importanti per il prosieguo del loro campionato. La classifica rimane invece deficitaria per i neroarancio, sono solo otto i punti della compagine di Reggio Calabria.

PRIMO QUARTO

La tripla di Marchini apre il match, risponde Vedovato. Diversi errori per compagine. Gobbato a segno per gli ospiti, risponde Balic. 5 a 4 il punteggio. Hadzic piazza la tripla del sorpasso di San Vendemiano. Davis guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi a sua disposizione. Gobbato porta con la sua tripla il punteggio sul 7 a 10. Il gancio di Marchini vale il -1 della Pallacanestro Viola. Davis raccoglie il passaggio di Balic per il sorpasso neroarancio. Nervosismo in fase offensiva per gli ospiti. Marchini piazza la tripla del +4 per i padroni di casa. Marchini realizza, guadagna la lunetta, sbaglia il supplementare dopo il Time Out chiamato da Mian. Dieng sbaglia dalla lunetta dopo il fallo il tecnico attribuito a Davis. 16 a 12 il punteggio a meno di un minuto dal termine della prima frazione di gioco. Nicoli avvicina i suoi, il tentativo di Farina non va a segno. Si chiude così il primo quarto sul punteggio di 16 a 15.

SECONDO QUARTO

Tripla di Colombo. Lo stesso giocatore porta il punteggio sul 16 a 20. Marchini in sospensione per il -2 neroarancio. Vedovato in gancio per il 18 a 22, ancora Vedovato con una schiacciata che vale il +6 degli ospiti. Time Out di coach Bolignano. Davis in tap in per il 20 a 24, risponde Hadzic. Spizzichini attacca il ferro porta il punteggio sul 22 a 26. Davis in gancio per il -2 neroarancio. Marchini in sospensione per il momentaneo pareggio. Dieng per il 26 a 28. La tripla di Balic per il nuovo sorpasso della Pallacanestro Viola. Ancora da tre, questa volta Marchini per il +4 dei neroarancio. Gobbato realizza e subisce fallo, trasforma il supplementare, risponde Balic da tre. Sanguinetti per il 35 a 33. Baldini porta in pareggio in match a meno di un minuto dalla fine del secondo quarto. Dopo due tentativi da tre, uno per compagine si va all’intervallo lungo sul 35 a 35.

TERZO QUARTO

Infortunio per Marchini. Tripla di Farina, risponde Gobbato. Provenzani da tre. Punteggio 41 a 38. Vedovato da sotto per il -1 degli avversari. Davis penetra per il +3 della Pallacanestro Viola. Provenzani porta il punteggio sul 45 a 40. Gobbato per il -3 di neroarancio. Ancora Gobbato da sotto per il -1 degli ospiti. La tripla di Farina vale il 48 a 44. Davis da sotto per il +6 neroarancio. Hadzic dalla lunetta trasforma un solo tiro dei due disponibili. Balic per il +7 della Pallacanestro Viola. Colombo va a canestro, risponde Spizzichini. Sul 54 a 47 si conclude, dopo vari tentativi da parte di entrambe le compagini, il terzo quarto di gioco.

ULTIMO QUARTO

Baldini per il 54 a 49. Hadzic porta i suoi sul -3. Baldini guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi. Provenzani in sospensione per il 56 a 53. Ottimo gioco di Baldini, -1 per gli avversari. La tripla di Farina vale il 58 a 55. Baldini dalla lunetta trasforma un solo libero dei due disponibili. Hadzic schiaccia per il momentaneo pareggio.

Fasi finali del match

Baldini da sotto per il 58 a 60. Vedovato per i suoi per il +4. Time Out chiamato da Bolignano. Davis guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi. Hadzic guadagna la lunetta, due su due per lui. Spizzichini subisce fallo, uno su due dalla lunetta. Vedovato per il 61 a 66. Tentativo di Balic dalla lunga distanza, Hadzic guadagna la lunetta a meno di trenta secondi dal termine e realizza entrambi i liberi. Spizzichini dalla lunetta non sbaglia entrambi i tentativi. Time Out chiamato da Mian. Baldini dalla lunetta trasforma entrambi i liberi. Time Out di Bolignano. La tripla di Farina vale il 66 a 70 e riaccende le speranze dei neroarancio. Vedovato dalla lunetta fa uno su due, Balic piazza una tripla, Nicoli risponde. Si chiude così il match sul punteggio di 69 a 73.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria – Rucker San Vendemiano 69-73 (16-15, 19-20, 19-12, 15-26)

Pall. Viola Reggio Calabria: Davide Marchini 17 (4/7, 3/7), Giambattista Davis 14 (5/6, 0/1), Amar Balic 13 (2/3, 3/7), Simone Farina 11 (1/4, 3/9), Stefano Spizzichini 7 (2/7, 0/2), Vincenzo Provenzani 7 (2/4, 1/3), Federico Bischetti 0 (0/0, 0/0), Michelangelo Laquintana 0 (0/2, 0/1), Alessandro Musolino 0 (0/0, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 9 – Rimbalzi: 28 4 + 24 (Stefano Spizzichini 9) – Assist: 14 (Amar Balic 7)

Rucker San Vendemiano: Jacopo Vedovato 17 (8/11, 0/0), Damir Hadzic 14 (3/4, 1/6), Giacomo Baldini 13 (4/8, 0/2), Enrico maria Gobbato 11 (2/2, 2/5), Luca Colombo 7 (2/4, 1/1), Matteo Nicoli 5 (1/2, 1/3), Omar Dieng 4 (2/4, 0/1), Giacomo Sanguinetti 2 (1/2, 0/5), Samuel Sackey 0 (0/1, 0/0), Alessandro Abramo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 37 5 + 32 (Jacopo Vedovato 11) – Assist: 14 (Damir Hadzic 4)