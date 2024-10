Pallacanestro Viola, il senegalese Yande Fall lascia Reggio Calabria

La Pallacanestro Viola saluta con grande dispiacere il Leone d’Africa Yande Fall. Ancor prima di grande rimbalzista e buon marcatore il senegalese ha marchiato le sue prestazioni con carisma e carica emotiva oltre all’empatia rivolta ai tifosi neroarancio.

La Ristopro Janus Basket Fabriano potrà annoverare all’interno del suo roster il miglior rimbalzista del girone D della Serie B 2021/2022. Un trascorso importante a Reggio ed in Calabria, per il pivot di 199 cm per 97 kg che può vantare una stagione a Catanzaro. Ha ben figurato anche ad Ostuni, Napoli, Latina, Senigallia, Giulianova e Verona.

Da quale giocatore sarà rimpiazzato il protagonista di numerose imprese al PalaPentimele? L’iscrizione al campionato è già stata effettuata, adesso i tifosi desiderano conoscere da chi sarà composto lo staff tecnico ed il roster. La società del Presidente Carmelo Laganà ha abituato a scelte importanti sempre ben concertate.

Ci sarà attendere con l’auspicio si possa alzare ulteriormente l’asticella, non della temperatura estiva già abbastanza elevata, bensì dell’obiettivo stagionale ampiamente raggiunto lo scorso campionato ed oltrepassato con l’accesso al primo turno dei playoff.