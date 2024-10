Pallacanestro Viola, natale neroarancio. Carmelo Laganà: “Siamo un gruppo unito, seguiteci numerosi”

Si è svolta all’interno della pizzeria Lievito una serata all’insegna dei colori neroarancio, un momento di aggregazione fatto di buon cibo e musica che ha riunito tutti i tifosi reggini per uno scambio di auguri natalizi ma soprattutto sportivi perchè il progetto possa prendere sempre maggiore corpo.

In tal senso Francesco Creazzo, addetto stampa della Pallacanestro Viola ha spiegato ai microfoni di CityNow Sport:

Siamo fieri ed orgogliosi, questo è il mio sogno, la Viola deve essere questo una città che si riunisce attorno alla squadra attorno ai propri colori il senso identitario del Trust che è il futuro ma anche il passato, perchè se c’è un elemento che unisce tutte le stagioni della Viola e non ha mai fallito sono i tifosi, gli stessi che rispondono quando il momento è nero e c’è da ricostruire, tutto ciò sono i supporters.

Il presidente della Pallacanestro Viola dott. Carmelo Laganà ha rimarcato la valenza di tali incontri:

Una serata molto piacevole, devo complimentarmi con chi l’ha organizzata, ovvero i supporters, abbiamo avuto la piena disponibilità degli sponsor che hanno sacrificato i loro impegni, ma soprattutto chi è venuto ancora una volta a starci vicino.

Il campionato è lungo, gli ostacoli ci possono essere di varia natura, tensione e il fatto che dobbiamo vincere, ci porta a commettere qualche errore, ma la dirigenza e lo staff di primissimo livello permetterà di andare avanti.

La squadra è stata costruita per vincere e per far arrivare al palazzetto tanti tifosi, noi diciamo alla città la Viola c’è! Può tornare grande abbiamo bisogno di tutti. Quando saremo invece dei soliti 800, che comunque è un buon numero, raggiungeremo i 1500, ribadisco potremo andare avanti sempre meglio.

Colgo l’occasione per formulare a tutti gli auguri di buone festività estesi a coloro che vivono momenti di difficoltà.