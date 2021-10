Pallacanestro Viola, prima sconfitta stagionale per i neroarancio

Primo quarto equilibratissimo al PalaTorre con i due pivot Fall e Zucca assoluti protagonisti per entrambe le squadre. La musica cambia nel secondo quarto di gioco, quando Torrenova alza le marcie in difesa e trascinata da due bombe consecutive dell’ex Vitale in attacco scappa sul +12, scarto con il quale si andrà all’intervallo lungo (45-33). Al rientro dall’intervallo lungo rientra la Viola che riesce a ridurre le distanze e portarsi addirittura fino al -2, ma nell’ultimo periodo Torrenova riesce a tenere a bada i neroarancio e portare i due punti a casa, vincendo per 79-73.

Il tabellino del match

Fidelia Torrenova – Pall. Viola Reggio Calabria 79-73 (18-18, 27-15, 10-18, 24-22)

Fidelia Torrenova: Donato Vitale 19 (5/6, 3/5), Dario Zucca 18 (4/6, 3/6), Matteo Zanetti 16 (8/9, 0/2), Luca Bolletta 15 (4/9, 1/3), Thomas Tinsley 3 (0/1, 1/4), Stefan Malkic 3 (0/0, 1/4), Andrea Bianco 3 (0/1, 1/1), Giancarlo Galipò 2 (0/3, 0/1), Vincenzo Saccone 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Perin 0 (0/0, 0/0), Alen Nuhanovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 13 – Rimbalzi: 41 12 + 29 (Matteo Zanetti, Luca Bolletta 8) – Assist: 18 (Giancarlo Galipo 4)

Pall. Viola Reggio Calabria: Amar Klacar 17 (4/7, 3/7), Yande Fall 15 (5/10, 1/1), Amar Balic 15 (0/4, 5/10), Bruno giuseppe Duranti 11 (3/5, 1/6), Franco Gaetano 8 (3/9, 0/0), Fortunato Barrile 4 (2/2, 0/0), Federico Ingrosso 3 (0/0, 1/5), Alberto Besozzi 0 (0/0, 0/0), Vittorio Lazzari 0 (0/0, 0/0), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 10 – Rimbalzi: 30 10 + 20 (Amar Klacar, Yande Fall 9) – Assist: 13 (Amar Balic 4)