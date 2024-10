Pallacanestro Viola vince al PalaCalafiore. Torrenova KO contro i neroarancio

La Pallacanestro Viola ha affrontato la Torrenova Fidelia per il 17° turno di Serie B 2021/2022 al PalaCalafiore. Durante i primi due quarti di gioco si è rivelata protagonista la squadra di coach Domenico Bolignano. Nonostante qualche tentennamento durante il terzo quarto, i padroni di casa hanno continuato la cavalcata trionfando sul finale.

PRIMO QUARTO

Inizio nervoso, un errore da parte delle rispettive compagini. Gaetano da sotto per i primi due punti, ancora lui porta il risultato sul 4 a 0. Inizio show per Gaetano per il +6 della Pallacanestro Viola. Zucca in allontanamento porta sul 6 a 2 il match. Zucca da tre porta sul -1 i siculi. Gaetano danza sotto canestro, è suo l’8 a 5. Tinsley avvicina Torrenova 8 a 7 il punteggio. Vitale per il sorpasso 8 a 9 lo score a 5 minuti dal termine della prima frazione di gioco. Duranti dall’area per il controsorpasso neroarancio. Gaetano guadagna la lunetta, esordio di Kekovic tra le mura amiche. Gaetano trasforma uno dei due tiri liberi disponibili. Vitale piazza la tripla del nuovo controsorpasso. Vitale allunga per Torrenova con il +3, risponde Barrile dalla lunga distanza per il temporaneo pareggio, 14 a 14 a 2:32 dalla fine. Duranti porta sul +3 la Pallacanestro Viola, Kekovic bagna l’esordio al PalaCalafiore con un difficile sottomano, il primo quarto termina sul 19 a 14.

SECONDO QUARTO

Bianco guadagna la lunetta trasforma solo uno dei due tiri liberi disponibili. Barrile piazza una tripla a fil di sirena che vale il +7 sugli avversari, al momento massimo vantaggio. Ingrosso in allontanamento per il 24 a 15 della Pallacanestro Viola. Time Out chiamato da Bartocci. Riprende il gioco con il canestro di Galipo. Malkic per Torrenova, risponde Kekovic dal perimetro, 27 a 19 per i padroni di casa. Zucca guadagna la lunetta, trasforma uno solo tiro libero dei due disponibili. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Ingrosso infiamma con una tripla il PalaCalafiore, porta sul +10 il risultato a meno di 4 minuti dal termine della terza frazione di gioco. Duranti sempre dalla lunga distanza per il 33 a 20 della Pallacanestro Viola. Time Out chiamato da Bartocci. Vitale realizza il libero per fallo tecnico a Balic, risponde Duranti dalla lunga distanza per il 36 a 21. Zanetti, uno su due dalla lunetta, Gaetano schiaccia per il +16 neroarancio. Un errore per parte delle due compagini, Ingrosso subisce fallo, trasforma entrambi i liberi. Bianco con un tiro libero su due trasformato porta il punteggio sul 40 a 23 sempre a favore dei padroni di casa. Fall porta la Pallacanestro Viola all’intervallo lungo sul 42 a 23.

TERZO QUARTO

La tripla di Duranti per il 45 a 23 della Pallacanestro Viola. Bolletta in sospensione realizza per Torrenova. Vitale in penetrazione per siculi, Fall recupera un pallone e realizza il 47 a 27. Gaetano segna, subisce fallo, realizza il supplementare, risponde Bolletta, sempre lui da sotto e poi Vitale per il 50 a 33 dei neroarancio. Balic in sospensione realizza per i neroarancio. Bianco per il 52 a 35. Bolignano chiama Time Out. Gaetano dalla lunetta trasforma un solo libero dei due disponibili. Barrile guadagna la lunetta, stesso score di Gaetano. Balic non sbaglia, due su due dalla lunetta. Vitale porta il punteggio sul 56 a 37. Zucca due su due ai liberi ed ancora Vitale per il -15 di Torrenova, si va all’ultimo quarto sul 56 a 41.

ULTIMO QUARTO

Fall realizza il 58 a 41. Barrile da 3 per il +20. Bolletta porta il punteggio sul 61 a 44. Galipo per il 61 a 46. Bianco in penetrazione, risponde Balic da tre per il 64 a 48. Gaetano allunga ulteriormente per il 66 a 48. a 4:50 dal termine. Zucca da tre per il 68 a 51, risponde Duranti, 71 a 51 per i neroarancio. Vitale trasforma uno solo dei due tiri liberi disponibili.

Fasi finali ed analisi del match

Il punteggio è sul 71 a 52. Zucca trasforma entrambi liberi, tripla di Balic per il 74 a 54 lo score. Gaetano trasforma uno solo dei liberi disponibili. La tripla di Freno è il sigillo ad un match straordinario della Pallacanestro Viola, il migliore fino ad ora disputato dai neroarancio. Freno sul parquet trasforma tutti e due i liberi, il risultato è di 80 a 54.

