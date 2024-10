La Pallacanestro Viola vince in rimonta a Catanzaro trascinata dalle triple di Pandolfi

Lo scontro al vertice della sesta giornata di scena al “PalaCorvo” vede impegnata la Pallacanestro Viola priva di Osmatescu, sostituito dal nuovo arrivo Ouedraogo. Catanzaro esclusa la partita contro i neroarancio le ha vinte tutte.

PRIMO QUARTO

I primi tre punti sono del Catanzaro, risponde Barrile in arresto e tiro. Catanzaro si porta sul 5 a 2. Viglianisi piazza una tripla. Monacelli un’altra tripla (8-5). Lo stesso Monacelli da sotto mette altri due punti. Sempre lui Monacelli, risponde Sebrek, 12 a 6 per Cantazaro. ON FIRE! Monacelli, un’altra tripla. Suraci da due. (15-9). Catanzaro guadagna due liberi, Gachette realizza entrambi. Viglianisi sfrutta un rimbalzo, risponde sempre Gachette. (19-11). Kalanj d’esperienza mette il 21-11, risponde Sebrek. Ouro Bagna per il 21-15. Gachette subisce fallo, mette 1/2. Fallo tecnico a coach Paolo Moretti. Monacelli dalla lunetta sbaglia. Kalanj sbaglia entrambi i liberi. Pandolfi appena entrato subisce fallo, fa 0 su 2. Passacantilli in semi gancio, risponde Ouro Bagna. (24-17). Sebrek subisce fallo, dalla lunetta fa 2 su 2. Ouedraogo subisce fallo, fa 1 su 2. Kalanj in allontanamento per il +6 del Catanzaro. Viglianisi fa 2 su 2 dalla lunetta. Kalanj in sottomano porta il punteggio sul 28 a 22. Si conclude così la prima frazione di gioco.

SECONDO QUARTO

Gachette piazza subito una tripla. Monacelli da due per il +11 di Catanzaro. Sebrek risponde per la Viola. Gachette di nuovo da tre. Viglianisi penetra e prende due liberi. Ne mette uno su due. Grbic da sotto. (38-25). Fallo tecnico a Catanzaro. Sebrek sbaglia il libero. Catanzaro allunga ancora 40-25. Sebrek in step back. Sebrek subisce fallo, fa 2/2. Kalanj da tre. Viglianisi subisce fallo, realizza un solo libero. Litoumi segna da sotto. Barrile penetra segna e subisce fallo. Time Out Catanzaro. Barrile subisce fallo, mette entrambi i liberi. Passacantilli penetra e segna il 47-34. Con questo punteggio si va all’intervallo lungo.

TERZO QUARTO

Passacantilli realizza due punti. Litoumi segna, risponde Barrile (51-36). Sebrek da sotto. Viglianisi prende un rimbalzo e realizza. (51-40). Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Ozolins subisce fallo, realizza 1 su 2. (51-41). Molti errori e nervosismo in campo. Monacelli arresto e tiro, risponde Ouedraogo. Time Out per la Pallacanestro Viola. Gachette dalla lunetta realizza entrambi i liberi. Finisce il terzio periodo sul 55-43.

ULTIMO QUARTO

Sebrek piazza la tripla del -9. Viglianisi in arresto e tiro segna (55-48). Ouedraogo da sotto per il -5. Pandolfi da tre per il -2 neroarancio. Pandolfi per il sorpasso neroarancio. (55-56) a 5:16 dal termine. Ancora Pandolfi da tre per il +4. Kalanj mette due punti per Catanzaro. Nell’azione successiva Kalanj subisce fallo, mette uno su due a 3:45 dal termine. Barrile arresto e tiro per il +3 neroarancio. Ouedraogo segna da sotto, risponde Gachette. Barrile da sotto per il 4. Antisportivo alla Viola. De Siena dalla lunetta fa 1 su 2. 62-65 ad 1:11 dal termine. Pandolfi piazza l’ennesima tripla. (62-68). Barrile subisce fallo, mette entrambi i liberi. Stoppata di Pandolfi, MVP del match. Passacantilli penetra segna e si prende un libero che realizza. (65-70). Sebrek subisce fallo, ne realizza uno. Pandolfi da sotto sigilla la vittoria per il 65-73. La festa è neroarancio.

Il tabellino

Mastria Sport Academy – Pallacanestro Viola 65-73

Parziali 28-22, 47-34, 55-43

Catanzaro: Pighetti ne, Grbic 2, Monacelli 14, Kalanj 15, Chiavaccini, Litoumi 4, Passacantilli 9, Todorovic, Mattia Mat, De Siena 1, Mastria Mar. ne, Gachette 20. Coach Formato Ass. Scarcello

Viola: Centofanti, Alampi ne, Artuso, Ouedraogo 7, Ozolins 1, Suraci 3, Ouro Bagna 4, Viglianisi 12, Pandolfi 14, Sebrek 18, Barrile 14. Coach

Moretti Ass. Bianchi

Arbitri Micino e Caputo