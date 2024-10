Pallavolo – Buon piazzamento per la Luck Volley alle Finali Nazionali

La meravigliosa terra d’Abruzzo ha accolto dal 28 maggio fino al 2 giugno le 28 migliori squadre maschili d’Italia che si sono giocati il titolo nazionale Under 16 vinto dalla squadra piemontese di Cuneo. Un evento sportivo di grande livello che ha visto sul campo i campioni del domani, tra cui i giovanissimi campioni regionali della Luck Volley Reggio Calabria che valendosi della fattiva collaborazione della Tonno Callipo e della School Volley Taurianova, hanno ottenuto il quattordicesimo posto, raggiungendo la prima metà classifica.

Dopo aver conquistato il campionato regionale i pallavolisti in campo – Deivydas Cugliari, Federico Filianoti, Danilo Galimi, Giuseppe Gerace, Matteo Masso, Matteo Nanchi, Federico Nicolò, Daniele Pizzonia, Davide Santangelo, Axel Sciocchetti, Salvatore Spirlì e nel ruolo di libero Francesco Cento – hanno infatti giocato le finali nazionali in Val Vibrata sotto la guida degli allenatori Francesco Pavone e Enrico Idone, e la dirigenza sportiva della Luck Volley Reggio, portando in campo tanta competenza tecnica, emozioni e match intensi e combattuti che hanno assicurato uno spettacolo delle tifoserie anche sugli spalti.

Inoltre in questi giorni i palazzetti di Vibo Valentia e Pizzo stanno ospitando le finali under 18 femminili, che richiamano gli appassionati per assistere ad uno spettacolo di uno sport di squadra storicamente molto pulito che potrà diventare un volano di sviluppo importante per il turismo sportivo della nostra terra.