Emozioni, entusiasmo e spettacolo al Palazzetto di Camigliatello Silano per le finali regionale under 13 maschile di Pallavolo 3×3.

Ben quattro campi affiancati allestiti per l’occasione hanno visto gareggiare 12 squadre della Calabria nella giornata di domenica 7 maggio che ha visto trionfare come campioni regionali la squadra School Volley Taurianova.

Dopo aver conquistato il girone di qualificazione battendo 3-0 il Corigliano e 2-1 la squadra di Lamezia, i giovanissimi pallavolisti in campo di Taurianova – Francesco Cento, Giuseppe Cosentino, Giuseppe Gerace e Salvatore Spirlì – hanno sconfitto la squadra di Rossano per 2-1 imponendosi in una combattutissima semifinale per poi travolgere con un 2-0 in finale la squadra di Cosenza.

La cerimonia di premiazione ha concluso una giornata di sport e di festa che ha testimoniato il crescente interesse per la pallavolo giovanile che ha coinvolto anche le famiglie dei ragazzi che hanno sostenuto i piccoli grandi campioni con un caloroso incoraggiamento.

Con la vittoria la squadra allenata da Enrico Idone e la dirigenza di Emanuela Giovinazzo non solo ha portato la squadra di Taurianova per la prima volta sul gradino più alto del podio, ma ha ottenuto, inoltre, l’accesso alle Finali Nazionali, che si svolgeranno in Umbria a fine maggio.