Palmi – Stato dei lavori per l’apertura del Cinema Teatro Manfroce

I lavori del Consiglio Comunale svoltosi nel pomeriggio di ieri sono stati l’occasione per rendere noto lo stato di avanzamento dei lavori per la riapertura del Cinema – Teatro Manfroce. La dettagliata relazione dell’assessore agli LLPP Consuelo Nava ha evidenziato le tappe percorse dall’Iter e le problematiche che ostacolano la restituzione alla pubblica fruizione del bene. A seguito della fase di esame del progetto di adeguamento in deroga di prevenzione incendi presentato, l’ente ha da qualche giorno ricevuto il parere positivo “condizionato” dal Comitato Tecnico Regionale, con un verbale emesso in data 20/07/2018 e con la raccomandazione per la redazione di un piano di esodo attento. Questa amministrazione comunale aveva inizialmente ipotizzato che la struttura potesse nuovamente accogliere al proprio interno i cittadini già a partire dal mese di Ottobre. A seguito di un attento esame della documentazione, con grande stupore di chi ne ha esaminato i passaggi, è invece emersa, in maniera del tutto inaspettata, l’assenza del collaudo statico, certificazione della stabilità della struttura per come previsto dalle norme tecniche vigenti in materia. Come noto, tale documentazione è essenziale perché una struttura possa essere aperta o, come nel caso di specie, riaperta.

Per sopperire a tale mancanza, l’Amministrazione Comunale è stata costretta a reperire le somme necessarie per tale collaudo al di fuori del finanziamento ricevuto dall’ente per la realizzazione dell’opera. Tale considerevole cifra è stata reperita all’interno del bilancio comunale, sottraendo tuttavia vari importi ad altri capitoli di spesa.

Sarà dunque necessario procedere al collaudo statico della struttura, con una conseguente ed inevitabile dilazione dei tempi tecnici necessari per la riapertura di quest’ultima. L’amministrazione comunale auspica di poter riaprire al pubblico Cinema – Teatro nel giro di pochi mesi, per poter restituire alla città un punto di riferimento per la cultura e la socialità.