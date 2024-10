Palmi si tinge di blu, la voglia di mare e relax mette in soffitta la ‘zona rossa’. Commercianti soddisfatti

Il blu per Palmi non è stato mai così bello. Un colore che segna la fine dell’incubo covid, che mette in soffitta la zona rossa che ha allarmato cittadini e tristi nell’ultima settimana. Domenica 28 giugno, insomma, Palmi si è tinta di blu, come il colore delle acque della Tonnara, meta turistica per eccellenza, e attrattore indispensabile per il popoloso centro del versante tirrenico.

I commercianti, carichi di speranza, tirano un sospiro di sollievo. Domenico Parisi, titolare del lido Tahiti, è finalmente sorridente:

“Siamo stati sempre blu, ma oggi più che mai”.

Il primo fine settimana del post zona rossa ha cominciato a rianimarsi già nel pomeriggio di venerdì. Le misure adottate dalle strutture balneari sono scrupolose, forse più di prima: misura della temperatura, gel igienizzanti, distanziamento in spiaggia, sono diventati il pane quotidiano di Domenico.

Dal 3 giugno molte persone sono rientrate anche grazie allo smart working che permette di lavorare anche a distanze prima impensabili. CityNow con la sua diretta ha voluto testimoniare la ripartenza della cittadina pianigiana attraverso una diretta web dalla Tonnara. La spiaggia è affollata, e lo specchio d’acqua antistante è pieno di imbarcazioni piccole e grandi che danno anche il segno di una vera ripartenza.

Bruno Bagalà, titolare del Gioia’s Music hall, è un inguaribile ottimista:

“Credo che l’emergenza sia finita. Da noi il buongiorno si è visto dal mattino e non resta che aspettare che l’estate entri nel vivo. Bisogna convivere con le restrizioni, con le dovute accortezze, ma senza troppi allarmismi”.

Giuseppe Sciarrone, titolare di “De gustibus” è contento di una ripartenza :

“Il covid paradossalmente ha fatto bene a questa zona. I numeri di giugno non sono mai stati così belli. Sono quelli che facevamo ad agosto negli anni passati. Non bisogna abbassare la guardia, perché il virus va gestito, ma tutti abbiamo dato un bel segnale di ripresa”.

[custom_video numerazione=”1″ /]