Palmi, Ranuccio: ‘Il 25 aprile ricorrenza fondamentale’

Anche Palmi ha accettato l’appello dell’ANPI, indirizzato ai Sindaci del territorio della Città Metropolitana, accogliendo la proposta dell’Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani di celebrare il 25 aprile in maniera sobria, ma significativa, nel pieno rispetto delle regole imposte dalle disposizioni ministeriali. Difatti, alle ore 11.00, il Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio insieme al Presidente del Consiglio comunale Salvatore Celi, affiancati dal Presidente della sezione intercomunale ANPI di Palmi Franco Russo, hanno inteso deporre una corona di alloro sotto la lapide di Giuseppe Lopresti, partigiano combattente di origine palmese, medaglia d’Oro al valor militare a cui è intitolato lo stadio cittadino.

Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi: “Il 25 Aprile è una ricorrenza fondamentale per la nostra democrazia, baluardo di libertà e resistenza, che profuma di Costituzione ad indimenticabile memoria dei nostri padri che per quei valori hanno combattuto valorosamente e sacrificato la loro vita, per difendere la libertà della nostra Italia e per consegnarci un Paese democratico”.