‘Panorama d’Italia’: online il sito dell’evento. Dal 2 al 5 aprile Reggio Calabria protagonista del tour.

Il tour Panorama d’Italia inizia da Reggio Calabria a partire dal 2 aprile. Per l’occasione è stato creato un sito dedicato che raccoglie il programma dell’evento con foto, news, storie dei protagonisti e tanto altro materiale sulla città di Reggio Calabria.Visita adesso il sito di Panorama d’Italia e partecipa agli incontri. Riceverai un abbonamento gratuito per 3 mesi all’edizione digitale di Panorama e in più, in ogni tappa, potrai vincere una crociera nel Mediterraneo per 2 persone con MSC Crociere.Scopri ora tutti gli appuntamenti previsti dal 2 al 5 aprile nella prima delle 10 tappe del tour #panoramaditaliaReggio Calabria, Tocca a te: www.panoramaditalia.it