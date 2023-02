De Micheli candidata alla Segreteria Pd in visita a Reggio Calabria

Paola De Micheli, deputata e candidata alla Segreteria nazionale del Partito democratico, incontrerà la stampa a Reggio Calabria, venerdì 3 febbraio ore 12.00, presso la Federazione Pd, Via Filippini n.7.

Al centro dell’incontro la presentazione del documento congressuale a sostegno della sua candidatura, dal titolo “Concretamente. Prima le persone”, il cui testo integrale è disponibile sul sito ufficiale www.paolademicheli.it.

Tra i temi affrontati una nuova democrazia interna al Partito democratico che consenta ad iscritti ed elettori di tornare ad avere un ruolo centrale nei processi decisionali, un nuovo Statuto dei lavori che riconosca nuovi diritti a tutte le categorie di lavoratori, l’ecologia integrale, per una transizione ambientale che non ricada su cittadini e imprese, una sanità che vada oltre le disuguaglianze territoriali e il modello di “Scuola totale”.

Saranno posti all’attenzione, come temi strategici, quello dello sviluppo del Sud, inteso come leva per una “Italia ad una sola velocità” e i progetti strategici relativi alla crescita della Calabria.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti