Paolo Brunetti sul controllo a ‘La Fenice Amaranto’ e la scelta della commissione

In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato alcune dichiarazioni dell’ex sindaco f.f. Paolo Brunetti sulla questione Reggina e le polemiche che ancora non si placano riguardo la sua scelta. Altro passaggio all’interno della trasmissione “Reggio Politik” in onda su RTV da parte dell’ex sindaco f.f. Paolo Brunetti, ha riguardato l’appunto fattogli dal rientrante Falcomatà rispetto alla scelta di convocare una commissione prima di prendere comunque autonomamente la decisione e poi la garanzia di una presenza da individuare come rappresentante del comune per vigilare sull’operato della società amaranto: “Non me la sono sentita di lasciare fuori dalla condivisione il sindaco f.f. Carmelo Versace anche per la questione S. Agata. Quello che si dice forse è vero: di troppa democrazia si muore, ma lo ritenevo doveroso confrontarmi con altri, pur avendo scelto in totale autonomia. Nel corso delle riunioni non ci si discostava da quello che poi ho deciso. E’ il delegato Latella che adesso sta seguendo la questione, prima ero io in prima persona, ma è chiaro che tutto va definito formalmente, quindi una figura riconosciuta. Certamente non si può ripetere quanto accaduto con Saladini, sulla gestione, le spese, gli impianti, una eventuale cessione. Tutto quello che hanno scritto all’interno del business plan piano piano lo stanno facendo, compreso il settore giovanile che va ricostruito e proprio qualche giorno fa ho letto di alcuni stage per diverse categorie, ci vuole pazienza”.

Leggi anche