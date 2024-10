Il vicesindaco Paolo Brunetti torna sulla questione Reggina ed usa toni molto forti

"La dignità di una città non si compra ma si guadagna. Vi spiego perchè non ho scelto Bandecchi"

Ospite della trasmissione “Reggio Politik” in onda su RTV, il vicesindaco Paolo Brunetti ex f.f. del Comune di Reggio Calabria, tra i tanti argomenti, ha parlato anche di Reggina: “La società consegnata a La Fenice Amaranto? Certamente anche oggi avrei fatto la stessa scelta. La dignità di una città non si compra ma si guadagna. Servono progetti seri, credibili, in quella fase ho ricevuto due proposte ed invito chiunque a verificare di persona i contenuti, sarò io stesso a consegnarle. La Fenice Amaranto ne ha presentata una articolata, dettagliata.

Chi ha detto che avrebbe investito di più Bandecchi? Nel business plan presentato c’era un investimento di circa 1 milione e 700 mila euro, un progetto scritto malissimo, dove non si capiva neppure chi era al suo fianco. C’erano altri imprenditori ma non erano chiare le percentuali, che poi abbia più soldi de La Fenice Amaranto lo sanno anche i muri, ma questi non sono dei morti di fame, tanto è vero che hanno costruito un’ottima squadra, poi i risultati… Chi pensava di vincere subito, probabilmente viveva in un altra città, viste le tantissime difficoltà con le quali si è partiti, anche se ritengo come i calciatori che se c’è una minima possibilità bisogna crederci. Comunque si possono gettare le basi per vincere il prossimo anno e poi abbiamo salvaguardato la serie D e vi posso assicurare che non è stato semplice, perchè si era fuori tempo massimo. Veniamo da situazioni catastrofiche, non ci potevamo permettere di fare altri errori. In quel momento La Fenice Amaranto è stata la scelta migliore e la rifarei.

Perchè non ho scelto Bandecchi? Ha detto faccio un anno e me ne vado, insultando il mondo, non scegliete me se c’è qualche altro, ho partecipato perchè mi hanno riferito che non c’era nessun altro. Si riparte, si ricostruisce, non volevo venditori di fumo.