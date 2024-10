Paolo Caridi food innovator ed eccellenza reggina, ‘Re’ del lievitato

Altra punta di diamante per Paolo Caridi è il bergamotto, primo tra i prodotti che ha deciso di portare nel mondo come ambasciatore

E’ un orgoglio della sua terra, innamorato della Calabria, “Ambasciatore del Gusto e dei Sapori Calabresi”.Parliamo di Paolo Caridi, Food innovator e pasticcere nato a Reggio Calabria, che da anni ha raccolto la stima e il consenso degli addetti del settore.

È socio fondatore del’ Apar associazione provinciale pasticceri e artigiani reggini. Tra il 1996 e il 2012 è stato vice presidente della Compait, la più grande associazione di categoria di pasticceria nazionale.

Ha seguito anche l’alimentazione della squadra nazionale di atletica leggera facendo seminari sulle eccellenze italiane, workshop, showcooking, in giro per il mondo nelle maggiori competizioni europee, mondiali e olimpiadi.

E’ l’unico calabrese componente dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone che riunisce i più grandi lievitisti italiani e come tale è giudice nelle più importanti manifestazioni e concorsi di alta pasticceria in Italia ma anche all’estero.

Direttore del distretto alimentare Italia dell’Accademia delle Imprese Europea con la quale si occupa specificatamente di promozione e valorizzazione dei prodotti territoriali.

Paolo Caridi, negli ultimi anni, mette a servizio delle aziende, che richiedono le sue consulenze, tutta la sua conoscenza per creare vere e proprie nuove eccellenze.

Infatti come innovatore di nuovi prodotti aiuta le aziende nella creazione di ricette ad hoc da immettere sul mercato, prodotti che nascono senza mai dimenticare i sapori e gli ingredienti di Calabria.

E’ recente la sua esperienza a Cuba dove Paolo Caridi in una importantissima Fiera Internazionale del Food si è recato a rappresentare non solo la Calabria ma l’Italia intera.

Il ruolo di Caridi all’Avana, come in altri luoghi e circostanze, è stato ed è quello di spingere e promuovere i prodotti d’eccellenza calabresi ed italiani come ingredienti per realizzare nuovi prodotti. Questo fa di lui, anche, una figura di “developer” per importanti occasioni di lavoro e di sviluppo dell’economia, nel caso specifico a Cuba.

“Il mercato cubano è leggermente indietro, anche per ciò che riguarda la tecnologia, c’è tanta voglia di crescere e di raggiungere livelli di modernità ottimali” così afferma Paolo Caridi. E proprio la sua presenza ha dato una importante sferzata agli imprenditori cubani per fare di più e sempre meglio, adattandosi agli standards attuali.

Altra punta di diamante per Paolo Caridi è il bergamotto primo tra i prodotti che ha deciso di portare nel mondo come Ambasciatore, figlio del suo territorio, il reggino, altra grande eccellenza, conosciuto in tutto il mondo e utilizzato ovunque, dalla cucina alla cosmesi.

Paolo Caridi è davvero un orgoglio di questa terra, un professionista che con passione e dedizione promuove la Calabria e le sue meraviglie di gusto in tutto il mondo.