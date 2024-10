Reggio piange la scomparsa di Paolo Marcianò, storico dirigente AVIS

«Con la morte di Paolo Marcianò , dirigente esemplare di una delle associazioni più importanti dell’intero tessuto sociale cittadino, Reggio Calabria perde uno dei suoi figli migliori che ha fatto dell’altruismo e della solidarietà un autentico stile di vita. In questi anni, ho avuto modo di conoscerlo personalmente ed è stato un onore condividere idee e iniziative con un brav’uomo che ha rappresentato un vero e proprio esempio per molti giovani, testimone fedele di un’umanità sempre più necessaria».

Così, il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà che ricorda: «Nel suo lungo impegno al fianco degli altri, rettitudine e bontà d’animo sono state le qualità che ne hanno contraddistinto ruolo e personalità sia nell’esecutivo nazionale sia nella vice presidenza regionale dell’Avis».

Di seguito il messaggio dell’AVIS apparso sulla pagina FB:

La famiglia dell’Avis è in lutto per la morte di Paolo Marcianò, dirigente esemplare delle Avis Reggina, Calabrese e Nazionale. Custodiremo come dono prezioso la sua testimonianza di uomo che ha messo la propria vita al servizio del prossimo superando anche la difficoltà della malattia che negli ultimi anni nulla gli ha risparmiato. Paolo ha superato ogni ostacolo con grande forza e con l’immensa fede che non l’ha mai abbandonato e che l’ha portato a mettersi sempre e comunque al servizio dei fratelli in difficoltà ed i suoi insegnamenti saranno sempre da guida ai nostri passi.