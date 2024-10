Paralimpiadi Tokio: un altro argento, dopo Anna Barbaro, per l’atleta reggina Petrilli

Sempre più in alto il nome della Calabria. Che estate per lo sport italiano

Qualche giorno addietro raccontavamo della straordinaria impresa di Anna Barbaro, capace di conquistare una preziosa medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Tokio. E nel ricchissimo medagliere italiano, quasi sessanta tra ori, argenti e bronzi, si è aggiunge il secondo posto di un’altra reggina, esattamente di Taurianova, Vincenza Petrilli. L’atleta nel tiro con l’arco classe open categoria W2 femminile ha raggiunto la finale ma ha dovuto cedere per 6-5 all’iraniana Zahra Nemati, avversaria fortissima. E’ comunque una enorme soddisfazione per la 31enne reggina che insieme ad Anna Barbaro e tutti gli azzurri, evidenziano ed esaltano le qualità degli atleti italiani, nell’estate in cui tra Europei di calcio, tennis, Olimpiadi e Paralimpiadi, sono stati raggiunti risultati fenomenali. Vince la Calabria, vince Reggio Calabria