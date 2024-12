Reggio si prepara al Capodanno Rai: Piazza del Popolo diventa un parcheggio strategico

In occasione del Capodanno Rai “L’anno che verrà“, che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza Indipendenza a Reggio Calabria, l’amministrazione comunale ha introdotto un’importante novità per agevolare cittadini e turisti. Come annunciato nei giorni scorsi, Piazza del Popolo sarà trasformata in un’area parcheggio strategica, permettendo di raggiungere facilmente a piedi il luogo della trasmissione che sarà seguita da tutta Italia.

A tal fine, è stata emanata l’Ordinanza n. 958 del 20/12/2024, che introduce modifiche significative alla viabilità e alla gestione degli spazi pubblici nella zona. Le misure saranno valide fino alle ore 08:00 del 1° gennaio 2025.

Piazza del Popolo diventa un parcheggio

I principali provvedimenti adottati

Secondo quanto disposto dall’ordinanza, i cambiamenti prevedono:

Revoca del divieto di accesso : Sarà temporaneamente sospeso il divieto di accesso a Piazza del Popolo.

: Sarà temporaneamente sospeso il divieto di accesso a Piazza del Popolo. Sospensione dell’area mercatale : Tutte le attività di mercato saranno interrotte per garantire la disponibilità degli spazi.

: Tutte le attività di mercato saranno interrotte per garantire la disponibilità degli spazi. Istituzione di un’area parcheggio: La piazza sarà trasformata in un’area dedicata alla sosta dei veicoli, per facilitare l’accesso e la partecipazione del pubblico agli eventi.

Indicazioni per la sicurezza e il traffico

Segnaletica : Tutta la segnaletica necessaria sarà predisposta secondo la normativa vigente.

: Tutta la segnaletica necessaria sarà predisposta secondo la normativa vigente. Controlli e vigilanza: La Polizia Municipale e gli altri organi di polizia stradale saranno incaricati di monitorare l’osservanza delle disposizioni e, se necessario, di deviare o limitare il traffico veicolare e pedonale per motivi di sicurezza.

Con questa iniziativa, il Comune di Reggio Calabria dimostra un impegno concreto per garantire la sicurezza, la mobilità e il comfort di tutti i partecipanti, rendendo ancora più accessibile uno degli eventi più attesi dell’anno.